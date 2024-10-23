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Мир

Канадские военные отказались извиниться перед пережившей насилие на их объекте женщиной

2 минуты чтения 23.10.2024

Жительница Канады Кристен Адамс работала в столовой на канадском объекте НАТО в Латвии и подверглась сексуализированному насилию со стороны албанского солдата. Однако канадские военные решили не извиняться перед ней за случившиеся из-за опасений, что это вызовет негативные публикации в СМИ, пишет The Guardian. 

Инцидент произошел в начале декабря 2022 года. После этого Адамс подала  официальную жалобу. Несмотря на то, что нападение произошло на канадском объекте в лагере Адажи, недалеко от города Рига, военные заявили Адамс, что ничего не могут сделать, так как в соответствии с действующими правилами НАТО у канадской военной полиции нет полномочий проводить расследование.

Спустя несколько месяцев армейская Служба морального духа и благосостояния, которая занимается обеспечением солдат питанием, сообщила Адамс, что она «сделала все возможное, чтобы поддержать ее», но «больше не будет рассматривать ее дальнейшие жалобы или письма по этому вопросу». Контракт с девушкой расторгли на два месяца раньше срока «ради ее безопасности и здоровья». Кроме того, ей сказали, что следовало «лучше понимать риски этой работы». 

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После того, как об этом случае написала газета Ottawa Citizen, военные возмутились подобным действиям руководства. Глава Службы морального духа Ян Поултер извинился за свои ошибки, но не перед Адамс. 

«Поскольку история разворачивалась на страницах Ottawa Citizen, мы не хотели переписываться с госпожой Адамс в письменной форме, потому что не хотели продолжать этот конфликт», — заявили представители министерства национальной обороны.

В свою очередь, издание Citizen, ссылаясь на некие документы, сообщило, что высшее руководство канадской армии решило не извиняться, так как было обеспокоено негативным освещением в медиа любых извинений.

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