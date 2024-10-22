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Мир

Журналистка могла погибнуть в отеле Узбекистана из-за отравления болотным газом

2 минуты чтения 22.10.2024

Журналистка журнала «Профиль» и «Ленты.ру» Инесса Паперная и еще два человека найдены мертвыми в номере отеля «Караман палас» в Ташкенте. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Генпрокуратуру Узбекистана.

Изначально агентство писало о двух погибших. Вторым оказался друг Паперной Максим Радченко. Однако вскоре издание «Газета.uz» сообщило со ссылкой на пресс-секретаря Генпрокуратуры Узбекистана Хаета Шамсутдинова о третьем погибшем — гражданине Узбекистана, чье имя не уточняется. Его тело было обнаружено в ванной соседнего номера.

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Как пишет РИА «Новости», медики пришли к выводу, что все три человека отравились веществом «неизвестной этиологии». В своем телеграм-канале Шамсутдинов написал, что по факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Точная причина смерти будет установлена после судебно-медицинской экспертизы.

Телеграм-канал Baza сообщил, что Паперная приехала в Узбекистан в отпуск вместе со своим спутником. 20 октября ей пришла посылка в отель. Его сотрудники попытались дозвониться ей в номер. После того, как на стук в дверь также никто не ответил, они решили выломать дверь.

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Baza утверждает, что в ночь с 19 на 20 октября в отеле чистили бассейн, из-за чего болотный газ (другое его название — метан. Это газ без яркого цвета и запаха, который обычно образуется на дне стоячих водоемов в результате процесса гниения — Прим. «Холода») поднялся в номер по системе вентиляции. По данным телеграм-канала, отель опечатали на время следствия. Тело Паперной должны доставить в Москву в течение двух дней.

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