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Мир

Сделанная в Испании пластиковая пещера помогла сохранить культуру Амазонии

2 минуты чтения 22.10.2024

Испанская НКО Factum Foundation восстановила по 3D-изображениям рисунки-петроглифы в одной из пещер коренного народа Амазонии — Вауджи. В 2018 году их уничтожили неизвестные, и Вауджи опасались, что рисунки, представляющие их культурное наследие, утеряны навсегда. В итоге их наследие спасли, а люди могут снова исполнять ритуальные танцы. Об этом сообщает The Guardian. 

Пещера племени, о которой идет речь, называется Камукувака. Она являлась «домом» для мифов, которые были фундаментальны для народа Вауджи, проживающего в Верхнем Шингу на небольшом участке с тропическим лесом, вокруг которого находятся соевые плантации, в центральной Бразилии. 

Камукувака находилась на частной территории, на фермерском участке — за пределами территорий коренного населения, которые защищаются государством, — и была внесена в реестр культурного наследия Бразилии. В сентябре 2018 года неизвестные залезли на участок, пробрались в пещеру и частично уничтожили выбитые в стене рисунки-петроглифы. Было видно, что часть из них вырывали силой. 

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Многие из представителей коренного народа говорили, что уничтожение древних рисунков «ощущалось как потеря члена семьи», «как живая книга, которую уничтожили». Но на помощь пришли современные решения: испанская НКО Factum Foundation вместе с находящимся в Лондоне художественным и исследовательским центром People’s Palace Projects по 3D-снимкам сделала копию пещеры из полиуретана и полистирола, покрытых смолой. 

«Я не мог поверить, что им удалось сделать копию. Мне понравилось. Я рассказал об этом своему народу, и все вместе мы решили перенести ее обратно в Шингу», — говорил Акари Ваура, представитель племени, когда увидел готовую копию пещеры. 

Теперь племя Вауджа может снова исполнять ритуальные народные танцы. На этой церемонии решается, кто из мальчиков станет лидером племени. Ранее церемония проводилась в оригинальной пещере, но из-за того, что пещера находилась на частной собственности, этого не происходило около 10 лет. С копией это стало снова возможным. 

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