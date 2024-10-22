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Мир

СМИ: ЕC готовится к масштабной торговой войне с США в случае победы Трампа на выборах

2 минуты чтения 22.10.2024

Евросоюз готовится к масштабной торговой войне с США, начала которой власти Евросоюза ждут в случае победы на американских президентских выборах кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на анонимные источники среди высокопоставленных дипломатов и должностных лиц из Брюсселя и других европейских столиц.

«Мы нанесем быстрый и жесткий ответный удар», — заявил журналистам один из них. Другой источник рассказал, что государства-члены ЕС под руководством Еврокомиссии прорабатывают потенциальный ответ на возможные действия Трампа. Он отметил, что план уже составлен и власти ЕС уверены в возможности победить в торговой войне.

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Как напоминает Politico, в 2018 году, будучи президентом США, Дональд Трамп внезапно ввел пошлины на сталь и алюминий из ЕС. Этот шаг застал европейские власти врасплох, и они ответили сдержанно, пытаясь не допустить эскалации ситуации.

Однако Трамп воспринял такую реакцию, как признак слабости, и усилил давление, пригрозив ввести пошлины на ввозимые в США из Евросоюза автомобили. ЕС шокировала готовность Трампа разрушить цепочки поставок и разорвать связи с важнейшими союзниками США. В итоге власти ЕС приняли некоторые ответные меры , включая механизм реагирования на экономическое принуждение.

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«В прошлый раз мы не верили, как далеко на самом деле зайдет Трамп. На этот раз у нас было время подготовиться. Европа сильно изменилась, и мы будем готовы действовать», — сказал Politico один из источников в европейских дипломатических кругах.

Другие собеседники издания убеждены, что, чем жестче будут ответные меры европейских лидеров, тем скорее Трамп согласится на переговоры. По их словам, Евросоюз готовится создать своими действиями такой уровень дискомфорта для США, который вынудит Трампа немедленно пойти на переговоры и заключить сделку.

При этом некоторые источники Politico признают, что ситуация может начать развиваться по другому — неприятному — сценарию, в рамках которого обмен торговыми ударами по принципу «око за око» может растянуться на годы. 

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