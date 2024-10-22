Правительство Аргентины объявило о ликвидации налоговой службы — Федерального управления государственных доходов (AFIP) — и замене его «упрощенным» Агентством по сборам и таможенному контролю, количество сотрудников которого будет меньше на треть. Об этом пишет местное издание Buenos Aires Times.

«То, что принадлежит каждому аргентинцу, принадлежит только ему и никому другому. Ни одному государственному бюрократу не должно быть делегировано право указывать аргентинцу, что делать с его или ее собственностью», — заявил на пресс-конференции представитель аргентинского президента Мануэль Адорни.

У меня 13-й размер груди Мне постоянно свистят в спину и регулярно домогаются. Я часто чувствую себя куском мяса, потому что во мне не видят человека Общество 4 минуты чтения

Он подчеркнул, что упраздненное ведомство много лет действовало как политическая организация и использовалось для «аморального преследования» многих аргентинцев. Адорни заверил, что аргентинская «фискальная жадность» закончилась. При этом он напомнил о словах президента страны Хавьера Милея, который говорил, что либертарианство — это безоговорочное уважение жизни ближнего, основанное на принципе ненападения для защиты жизни, имущества и свободы.

«Именно этот либерализм привел нас к тому, что мы стали одной из ведущих держав мира в конце XIX и начале XX века, к этой Аргентине мы хотим идти без AFIP, без INADI (ликвидированное ранее агентство по борьбе с дискриминацией, ксенофобией и расизмом — прим. “Холода”) и без каких-либо других организаций, которые ограничивают свободу хороших людей», — заявил Адорни.

Вопрос, который никто не задает Российские военные в равной степени ждут победы и предательства. Но никто не думает о том, о чем нужно думать в первую очередь Политика 5 минут чтения

В администрации аргентинского президента пояснили, что упразднение AFIP «необходимо для ликвидации ненужной бюрократии, которая препятствует экономической и коммерческой свободе аргентинцев». Там также сообщили, что будут уволены примерно три тысячи сотрудников, которых «незаконно наняло» прежнее правительство, что позволит экономить 6,4 миллиарда аргентинских песо (около 6,5 миллиона американских долларов) в год.

При этом новое ведомство сохранит функции ликвидированного в сферах надзора за сбором налогов и таможенного мониторинга. В свою очередь, местная пресса отмечает, что AFIP также отвечала за сложную сеть контроля, позволявшую бороться с финансовыми преступлениями, которые в противном случае было бы почти невозможно раскрыть.