Устройства с кнопками вскоре могут заменить сенсорные

Кнопочные гаджеты вскоре могут заменить устройства с сенсорными экранами. Производители уже начали возвращать кнопки в смартфоны, бытовые приборы и автомобили, пишет The Wall Street Journal (WSJ ) в статье под названием «Тирании сенсорных экранов, возможно, приходит конец».

Так, издание напоминает, что новая кнопка для управления камерой появилась в iPhone 16. Кроме того, в предыдущей флагманской модели смартфона также появилась настраиваемая кнопка Action Button.

«Как показывает опыт Apple, компании не просто заново открывают кнопки, они переосмысливают их», — говорится в публикации.

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Физические кнопки начали заменять сенсорные и в новых моделях автомобилей таких марок как Kia, Mini BMW и Volkswagen. На этом фоне, как пишет автор статьи, сенсорные панели в электромобилях Tesla выглядят немного устаревшими.

«Чтобы водителям никогда не приходилось отрывать взгляд от дороги, дизайнеры Mini внедрили в свои автомобили настраиваемый дисплей, которым водители могут управлять с помощью кнопок и колеса прокрутки на рулевом колесе», — отметил руководитель отдела продуктов и маркетинга Mini USA Патрик Маккенн.

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Кроме того, WSJ в качестве примера приводит ручки на индукционной плите Copper, с помощью которых можно регулировать уровень нагрева конфорки, а также кнопки перелистывания страниц в электронных книгах Kobo, Nook и Boox и рукоятку на портативной игровой приставке Playdate.

В апреле этого года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, согласно которому каждый третий россиянин якобы готов расстаться с сенсорным смартфоном и перейти на кнопочный телефон. Однако большинство респондентов, которые пользуются достаточно продвинутыми гаджетами, заявили, что не готовы к подобному шагу.