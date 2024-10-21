Ученые исследуют влияние загрязнения воздуха на возникновение деменции

Ученые из британского Института Фрэнсиса Крика готовятся начать масштабное исследование, цель которого — выяснить как загрязнение воздуха может вызывать возникновение деменции. Об этом пишет газета The Guardian.

Как отмечает издание, в последние годы ученые обнаружили, что загрязнение воздуха является одной из самых серьезных угроз для здоровья человека, и доказали, что оно может быть причиной возникновения рака, болезней сердца, диабета, бесплодия и многих других заболеваний.

В новом исследовании, которое будет проведено в рамках исследовательского проекта под названием Rapid, финансируемого благотворительной организацией Race Against Dementia, ученые будут изучать точные процессы, посредством которых мельчайшие загрязняющие частицы могут приводить к деменции.

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По словам ученых, эта работа может пролить свет на то, как твердые частицы в воздухе вызывают заболевания в целом, а также помочь в разработке новых лекарств для борьбы с прогрессированием таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

«Загрязнение воздуха обычно не связано с деменцией. Однако эпидемиологи недавно обнаружили, что твердые частицы в воздухе на самом деле довольно прочно связаны с риском нейродегенеративных заболеваний», — один из руководителей проекта, заместитель клинического директора Института Крика профессор Чарльз Свантон.

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По его словам, в ходе исследования предполагается, в частности, проверить гипотезу о том, что мельчайшие твердые частицы, известные как PM2.5, присутствующие в воздухе в виде взвесей, поглощаются иммунными клетками центральной нервной системы, что приводит к нейродегенеративным изменениям в организме.

«У нас есть убедительные доказательства, связывающие воздействие частиц PM2.5 с заболеваниями мозга, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона, но мы пока не знаем, действительно ли они напрямую вызывают нейродегенерацию или же они способствуют развитию болезни, которая возникает у уязвимых людей», — сказала руководитель Лаборатории биологии нейродегенерации в Лондонском Университетском колледже Соня Ганди.

Как сообщается, исследования по выявлению механизма влияния PM2.5 на возникновение и развитие деменции будут сосредоточены на экспериментах in vitro на стволовых клетках человека и животных. Результаты исследования, как надеются ученые, помогут разработать новые способы лечения, а также методы защиты мозга от вредного влияния загрязненной окружающей среды.