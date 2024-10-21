EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ученые исследуют влияние загрязнения воздуха на возникновение деменции

2 минуты чтения 21.10.2024

Ученые из британского Института Фрэнсиса Крика готовятся начать масштабное исследование, цель которого — выяснить как загрязнение воздуха может вызывать возникновение деменции. Об этом пишет газета The Guardian.

Как отмечает издание, в последние годы ученые обнаружили, что загрязнение воздуха является одной из самых серьезных угроз для здоровья человека, и доказали, что оно может быть причиной возникновения рака, болезней сердца, диабета, бесплодия и многих других заболеваний.

В новом исследовании, которое будет проведено в рамках исследовательского проекта под названием Rapid, финансируемого благотворительной организацией Race Against Dementia, ученые будут изучать точные процессы, посредством которых мельчайшие загрязняющие частицы могут приводить к деменции. 

Я путешествую 8 лет без остановки и чувствую себя бездомной
Я путешествую 8 лет без остановки и чувствую себя бездомной
Я жила с племенем Амазонки, ночевала в палатке, работала за еду и постель. Теперь у меня просто не получается где-то осесть
Общество12 минут чтения

По словам ученых, эта работа может пролить свет на то, как твердые частицы в воздухе вызывают заболевания в целом, а также помочь в разработке новых лекарств для борьбы с прогрессированием таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

«Загрязнение воздуха обычно не связано с деменцией. Однако эпидемиологи недавно обнаружили, что твердые частицы в воздухе на самом деле довольно прочно связаны с риском нейродегенеративных заболеваний», — один из руководителей проекта, заместитель клинического директора Института Крика профессор Чарльз Свантон.

Два брата из Лос-Анджелеса получили пожизненное за убийство родителей
Два брата из Лос-Анджелеса получили пожизненное за убийство родителей
Спустя 30 лет их дело могут пересмотреть после выхода трукрайм-сериала на Netflix
Криминал12 минут чтения

По его словам, в ходе исследования предполагается, в частности, проверить гипотезу о том, что мельчайшие твердые частицы, известные как PM2.5, присутствующие в воздухе в виде взвесей, поглощаются иммунными клетками центральной нервной системы, что приводит к нейродегенеративным изменениям в организме.

«У нас есть убедительные доказательства, связывающие воздействие частиц PM2.5 с заболеваниями мозга, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона, но мы пока не знаем, действительно ли они напрямую вызывают нейродегенерацию или же они способствуют развитию болезни, которая возникает у уязвимых людей», — сказала  руководитель Лаборатории биологии нейродегенерации в Лондонском Университетском колледже Соня Ганди.

Как сообщается, исследования по выявлению механизма влияния PM2.5 на возникновение и развитие деменции будут сосредоточены на экспериментах in vitro на стволовых клетках человека и животных. Результаты исследования, как надеются ученые, помогут разработать новые способы лечения, а также методы защиты мозга от вредного влияния загрязненной окружающей среды.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Вопрос, который никто не задает
Политика
Вопрос, который никто не задает
Российские военные в равной степени ждут победы и предательства. Но никто не думает о том, о чем нужно думать в первую очередь
5 минут чтения
Я путешествую 8 лет без остановки и чувствую себя бездомной
Общество
Я путешествую 8 лет без остановки и чувствую себя бездомной
Я жила с племенем Амазонки, ночевала в палатке, работала за еду и постель. Теперь у меня просто не получается где-то осесть
12 минут чтения
Два брата из Лос-Анджелеса получили пожизненное за убийство родителей
Криминал
Два брата из Лос-Анджелеса получили пожизненное за убийство родителей
Спустя 30 лет их дело могут пересмотреть после выхода трукрайм-сериала на Netflix
12 минут чтения
Изменение климата может убить миллиард человек
Мир
Изменение климата может убить миллиард человек
«Жизненные показатели» Земли достигли критической отметки. Планете необходимо сокращать население и отказаться от использования нефти и газа
16 минут чтения
Мужской мозг больше женского, и поэтому мужчины умнее?
Общество
Мужской мозг больше женского, и поэтому мужчины умнее?
Мифы и факты о различиях мышления двух полов. Тест «Холода»
2 минуты чтения
«Хотели умереть в один день, а потом она передумала»
Криминал
«Хотели умереть в один день, а потом она передумала»
21-летнюю девушку убил молодой человек. Незадолго до смерти она хотела расстаться с ним и жаловалась друзьям на абьюз, но решила дать ему еще один шанс
13 минут чтения