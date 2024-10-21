Президент Бразилии не поедет на саммит БРИКС из-за падения в ванной

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не примет участия в саммите стран БРИКС в России из-за травмы, которую он получил, упав в ванной. Об этом пишут издания Globo и UOL со ссылкой на собственные источники.

По их данным, после возвращения из Сан-Пауло в свою резиденцию во дворце Алворада президент пошел в ванную, где сел на скамью, которая опрокинулась. В результате Лула да Силва упал и ударился головой, повредив затылок.

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Его госпитализировали и наложили несколько швов. Как пишет Globo, в медицинском заключении президента говорится о небольшом рассечении на затылке и легком кровоизлиянии, что может говорить о легком сотрясении мозга.

Издание отмечает, что поврежденная затылочная кость соединена с позвоночником, а под ней находится затылочная доля мозга. Ее повреждение чревато слепотой и потерей способности узнавать предметы. В этой связи врачи рекомендовали бразильскому президенту отменить поездку в Россию и отдохнуть в течение трех дней, чтобы избежать возможных осложнений.

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27 октября Лула да Силве исполнится 79 лет. В январе его планово госпитализировали для обследования. А осенью 2023 года ему сделали две операции — эндопротезирование тазобедренного сустава и блефаропластику — пластическую операцию на веках.

Лула да Силва планировал вылететь в Россию для участия в саммите БРИКС 20 октября. Сам саммит должен пройти в Казани 22–24 октября. Как сообщается, в нем примут участие делегации 32 стран. Среди прочих на саммите ожидают появления председателя КНР Си Цзиньпиня.