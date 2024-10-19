Аэропорт ввел лимит на прощальные объятия

Посетителям аэропорта Данидин на юге Новой Зеландии запретили дольше трех минут обниматься в зоне высадки пассажиров из автомобиля. «Для более нежного прощания, пожалуйста, воспользуйтесь парковкой», — говорится на плакате внутри здания, обратили внимание журналисты CNN Travel.

На парковке аэропорта 1200 мест, время бесплатного ожидания составляет 15 минут. Этого времени достаточно, чтобы заняться «интересными вещами», сообщил директор Данидина Дэниел Де Боно в интервью новозеландской радиостанции RNZ.

Директор назвал аэропорты «очагами эмоций» и сослался на научное исследование, согласно которому двадцатисекундного объятия достаточно, чтобы получить «всплеск гормона любви» окситоцина. Более быстрое перемещение посетителей аэровокзала позволяет большему количеству людей получить больше объятий, добавил Де Боно.

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Журналисты CNN нашли текст научного исследования, которое упомянул директор Данидина. Оно было опубликовано в 2003 году. Авторы исследования нашли взаимосвязь между кратким физическим контактом участников постоянных пар и положительным изменением артериального давления.

На сайте аэропорта Данидина говорится, что зона, где автомобили должны высаживать пассажиров, была в конце сентября перемещена на новое место — и именно этим объясняется временной лимит на прощальные объятия. Перенос произошел, чтобы людям, выходящим из автомобилей, не приходилось пересекать дорогу.

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О наказаниях за нахождение в новой зоне высадки пассажиров дольше трех минут дирекция аэропорта не сообщала.

Один из посетителей Данидина выложил фото плаката на фейсбуке. Пост стал вирусным, рассказали журналисты CNN. Один из комментаторов приложил фото объявления из аэропорта Ниццы, где посетителям дается «пять бесплатных минут», чтобы «поцеловаться и улететь».