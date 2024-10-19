EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Аэропорт ввел лимит на прощальные объятия

2 минуты чтения 19.10.2024

Посетителям аэропорта Данидин на юге Новой Зеландии запретили дольше трех минут обниматься в зоне высадки пассажиров из автомобиля. «Для более нежного прощания, пожалуйста, воспользуйтесь парковкой», — говорится на плакате внутри здания, обратили внимание журналисты CNN Travel.

На парковке аэропорта 1200 мест, время бесплатного ожидания составляет 15 минут. Этого времени достаточно, чтобы заняться «интересными вещами», сообщил директор Данидина Дэниел Де Боно в интервью новозеландской радиостанции RNZ.

Директор назвал аэропорты «очагами эмоций» и сослался на научное исследование, согласно которому двадцатисекундного объятия достаточно, чтобы получить «всплеск гормона любви» окситоцина. Более быстрое перемещение посетителей аэровокзала позволяет большему количеству людей получить больше объятий, добавил Де Боно.

«Хотели умереть в один день, а потом она передумала»
«Хотели умереть в один день, а потом она передумала»
21-летнюю девушку убил молодой человек. Незадолго до смерти она хотела расстаться с ним и жаловалась друзьям на абьюз, но решила дать ему еще один шанс
Криминал13 минут чтения

Журналисты CNN нашли текст научного исследования, которое упомянул директор Данидина. Оно было опубликовано в 2003 году. Авторы исследования нашли взаимосвязь между кратким физическим контактом участников постоянных пар и положительным изменением артериального давления.

На сайте аэропорта Данидина говорится, что зона, где автомобили должны высаживать пассажиров, была в конце сентября перемещена на новое место — и именно этим объясняется временной лимит на прощальные объятия. Перенос произошел, чтобы людям, выходящим из автомобилей, не приходилось пересекать дорогу.

Любовь тоже может стать зависимостью
Любовь тоже может стать зависимостью
Это разрушает жизни и приводит к нездоровым отношениям. Вот как люди справляются с этим
Общество14 минут чтения

О наказаниях за нахождение в новой зоне высадки пассажиров дольше трех минут дирекция аэропорта не сообщала.

Один из посетителей Данидина выложил фото плаката на фейсбуке. Пост стал вирусным, рассказали журналисты CNN. Один из комментаторов приложил фото объявления из аэропорта Ниццы, где посетителям дается «пять бесплатных минут», чтобы «поцеловаться и улететь».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Изменение климата может убить миллиард человек
Мир
Изменение климата может убить миллиард человек
«Жизненные показатели» Земли достигли критической отметки. Планете необходимо сокращать население и отказаться от использования нефти и газа
16 минут чтения
Мужской мозг больше женского, и поэтому мужчины умнее?
Общество
Мужской мозг больше женского, и поэтому мужчины умнее?
Мифы и факты о различиях мышления двух полов. Тест «Холода»
2 минуты чтения
«Хотели умереть в один день, а потом она передумала»
Криминал
«Хотели умереть в один день, а потом она передумала»
21-летнюю девушку убил молодой человек. Незадолго до смерти она хотела расстаться с ним и жаловалась друзьям на абьюз, но решила дать ему еще один шанс
13 минут чтения
Бесплодие и слепоту может вызвать ваш собственный организм
Общество
Бесплодие и слепоту может вызвать ваш собственный организм
Что такое аутоиммунные заболевания, чем они опасны и как с ними борются
7 минут чтения
Я учусь на врача и зарабатываю 35 тысяч рублей
Общество
Я учусь на врача и зарабатываю 35 тысяч рублей
Выжить на стипендию невозможно, но я все равно хочу остаться в Москве и взять ипотеку
5 минут чтения
Я дезертировал из российской армии, чтобы не идти на войну
Общество
Я дезертировал из российской армии, чтобы не идти на войну
Пришлось бежать из России. Теперь я начинаю новую жизнь в Европе
8 минут чтения