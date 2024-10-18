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Мир

В США сервисы обяжут отменять платные подписки «в один клик» 

2 минуты чтения 18.10.2024

Федеральная торговая комиссия США (FTC) разработала новое правило, призванное упростить для американцев отмену различных платных подписок и членства. Для этого бизнес обязали сделать процедуру отмены подписок таким же простым, как механизм их оформления. Ож этом сообщает ABC News.

«Слишком часто компании заставляют людей преодолевать бесконечные препятствия, чтобы просто отменить подписку», — сказала председатель FTC Лина Хан, добавив, что новое правило «положит конец уловкам и ловушкам» и поможет американцам сохранить время и деньги. 

«Никто не должен платить за услугу, которая ему больше не нужна», — подчеркнула Хан.

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Согласно новому правилу, если у пользователей есть возможность оформить подписку «в один клик» на сайте или через приложение, то ее должно быть можно отменить тем же путем. 

Кроме того, компании будут обязаны предоставлять важную для пользователя информацию, например, об истечении срока бесплатного пробного периода, а также получать согласие потребителей перед выставлением им счетов и взиманием с них платы. Изменения вступят в силу в апреле 2025 года. 

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О разработке правила «кликни для отмены» стало известно в августе, оно появилось в рамках более масштабных проекта администрации Байдена по сокращению времени и денег, которые американцы тратят на споры с компаниями по поводу обслуживания.

Однако это правило раскритиковала Торговая палата США. Там обвинили правительство в введении «жестких правил, которые контролируют ведение бизнеса и ценообразование на микроуровне».

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