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Мир

Лидер ХАМАС перед смертью пытался отбиться от израильского дрона палкой

2 минуты чтения 18.10.2024

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры, которые, как утверждается, были сняты за несколько минут до убийства главы политбюро палестинской исламистской группировки ХАМАС Яхьи Синвара.

На видео, снятом с дрона, можно разглядеть сидящего в кресле человека, чье лицо и голова покрыты тканью. Несколько секунд он сидит неподвижно, а затем кидает в беспилотник палку, но промахивается. На этом ролик заканчивается. 

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Об убийстве Синвара в секторе Газа ЦАХАЛ сообщил днем 17 октября. Вместе с ним погибли еще двое террористов, их имена не раскрываются. Как пишет Ynet, солдаты Армии обороны Израиля, которые зачищали территорию, столкнулись с тремя террористами и убили их. Лишь затем стало ясно, что один из них Синвар. 

Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщил о предварительной экспертизе ДНК, которая подтвердила, что среди убитых был Синвар. 

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Синвар считается главным организатором атаки ХАМАС на Израиль, которая произошла 7 октября прошлого года. С 2017 года он возглавлял отделение ХАМАС в секторе Газа, а после убийства Исмаила Хании в августе этого года возглавил политбюро группировки. 

Исполняющим обязанности главы ХАМАС стал Халед Машаль. Об этом сообщает ливанский телеканал LBCI. По словам источников издания, теперь он отвечает за все коммуникации в переговорах с Израилем и вопросы освобождения заложников. Машаль уже возглавлял политбюро ХАМАС с 1996 по 2017 годы. В последнее время он, как сообщается, живет в Катаре. 

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