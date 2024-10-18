Лидер ХАМАС перед смертью пытался отбиться от израильского дрона палкой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала кадры, которые, как утверждается, были сняты за несколько минут до убийства главы политбюро палестинской исламистской группировки ХАМАС Яхьи Синвара.

На видео, снятом с дрона, можно разглядеть сидящего в кресле человека, чье лицо и голова покрыты тканью. Несколько секунд он сидит неподвижно, а затем кидает в беспилотник палку, но промахивается. На этом ролик заканчивается.

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Об убийстве Синвара в секторе Газа ЦАХАЛ сообщил днем 17 октября. Вместе с ним погибли еще двое террористов, их имена не раскрываются. Как пишет Ynet, солдаты Армии обороны Израиля, которые зачищали территорию, столкнулись с тремя террористами и убили их. Лишь затем стало ясно, что один из них Синвар.

Телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на источники сообщил о предварительной экспертизе ДНК, которая подтвердила, что среди убитых был Синвар.

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Синвар считается главным организатором атаки ХАМАС на Израиль, которая произошла 7 октября прошлого года. С 2017 года он возглавлял отделение ХАМАС в секторе Газа, а после убийства Исмаила Хании в августе этого года возглавил политбюро группировки.

Исполняющим обязанности главы ХАМАС стал Халед Машаль. Об этом сообщает ливанский телеканал LBCI. По словам источников издания, теперь он отвечает за все коммуникации в переговорах с Израилем и вопросы освобождения заложников. Машаль уже возглавлял политбюро ХАМАС с 1996 по 2017 годы. В последнее время он, как сообщается, живет в Катаре.