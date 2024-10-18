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Мир

Китайский автогигант представил летающий автомобиль

2 минуты чтения 18.10.2024

Китайская автомобильная компания Chery представила прототип беспилотной летающей машины. Производители уверяют, что автомобиль смог пролететь почти 100 километров. Об этом пишет портал Car News China.

Модель летающего автомобиля получила название Land and Air Vehicle. Машина все еще находится в разработке, однако ее прототип уже представили на Глобальной инновационной конференции Chery 2024. Представители китайского автогиганта рассказали, что их автомобиль уже смог преодолеть тестовую дистанцию в 80 километров.

У летающей машины нет ни руля, ни педали газа, зато есть гибридное крыло. В целом автомобиль состоит из трех частей: самолетного модуля, кабины пилота и шасси. Машина оснащена гибридным двигателем.

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Летающий автомобиль Chery сможет вместить в себя двух человек. Он взлетает и приземляется вертикально, максимальная доступная для него высота — тысяча метров. В воздухе он может «разогнаться» до 120 километров в час, однако время полета ограничено 40 минутами.

Машина может переключаться между режимами автономного полета и автономного вождения по земле. Chery рассчитывают, что в будущем переключение между двумя режимами поможет избежать пробки на дорогах. Car News China предполагает, что автомобиль оборудован системой автоматического управления, которая не нуждается в водителе.

Другой китайский автопроизводитель — XPeng AeroHT — пообещал начать массовое производство летающих автомобилей уже в 2026 году. Компания уже представила свою летающую машину и получила как минимум три тысячи предварительных заказов. Такая машина будет стоить 280 тысяч долларов или почти 27 миллионов рублей.

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