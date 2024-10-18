В выдыхаемом дельфинами воздухе обнаружены частицы микропластика

Американские ученые обнаружили частицы микропластика в воздухе, выдыхаемом 11 бутылконосыми дельфинами, обитающими у юго-восточного побережья США. Это подтвердило догадки ученых о том, что микропластик может попадать в организм китообразных при вдыхании, но пока не уверены в том, как присутствие их частиц скажется на здоровье дельфинов. Об этом пишет CNN со ссылкой на исследование ученых, опубликованное в научном журнале PLOS One.

Отмечается что в мае и июне 2023 года ученые взяли образцы выдыхаемого воздуха у 11 бутылконосых дельфинов, обитающих в Мексиканском заливе в Луизиане и Флориде, с помощью чашки Петри. Рассмотрев полученные образцы под микроскопом, ученые выяснили, что каждый дельфин выдыхал как минимум одну частицу микропластика.

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По словам соавтора исследования, эколога и преподавателя общественного здравоохранения в колледже Чарлстона в Южной Каролине Миранды Дзиобак, типы пластика, обнаруженные у дельфинов, были схожи с теми, которые были в образцах воздуха, вдыхаемого человеком. Самым распространенным был полиэстер — пластик, обычно используемый в одежде.

По словам ученых, они давно предполагали, что микропластик может попадать в организм китообразных при вдыхании, подобно тому, как люди вдыхают мелкие частицы.

«Теперь мы можем с уверенностью сказать, что это так. Это открывает множество возможностей для изучения последствий такого воздействия», — сказал исследователь и докторант по экологии в Университете Дьюка в Северной Каролине Грег Меррилл, который не участвовал в новом исследовании.

Ученые отмечают: имеющиеся данные о воздействии микропластика на здоровье дельфинов ограничены. Однако они предполагают, что вдыхаемый микропластик может влиять на здоровье легких.

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«Например, окислительный стресс и воспаления, вызванные воздействием микропластика, привели к развитию легочного фиброза у лабораторных грызунов. У человека легочный фиброз — это прогрессирующее заболевание легких с неблагоприятным прогнозом и высоким риском смерти. Во время ныряния дельфины полагаются на сжатие и коллапс легких, способность на которые может быть снижена из-за фиброза. Кроме того, глубина, на которой легкие сжимаются и коллапсируют, определяет газообмен, который также может быть ограничен фиброзом», — говорится в исследовании.

Во время одного из исследований, в котором принимал участие Мерилл, ученые обнаружили, что более чем у половины исследуемых морских млекопитающих в тканях была хотя бы одна частица микропластика. Тогда ученые пришли к выводу, что эти частицы попадают в организм через потребление и последующее перемещение из пищеварительного тракта в другие органы. Новое исследование стало первым, где вдыхание рассматривается как возможный путь воздействия микропластика на китообразных.

«Мы обнаружили, что дельфины могут вдыхать микропластик, даже если они живут в сельской местности вдали от высоких уровней человеческой активности. Это свидетельствует о том, что эти частицы находятся повсюду, независимо от урбанизации и развития человечества», — отметила Дзиобак.

По словам Дзиобак, авторы исследования были «расстроены, но не удивлены» полученными результатами. «Мы знаем, что пластик загрязнил практически все уголки земного шара, поэтому загрязнение дикой природы кажется почти неизбежным», — сказала она.

Дзиобак надеется провести с коллегами дальнейшие исследования по вдыханию микропластика дельфинами, чтобы понять, какие виды пластика попадают в их организм и каковы потенциальные риски для здоровья.