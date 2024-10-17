Забравшаяся на пирамиду Хеопса собака сама спустилась с нее

Собака, которую 14 октября обнаружил на вершине пирамиды Хеопса парапланерист Алекс Лэнг, успешно спустилась с пирамиды. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Видео с собакой на вершине пирамиды, высота которой составляет 139 метров, было снято во время полета Лэнга и завирусилось в соцсетях. По словам Лэнга, собака лаяла и гоняла птиц, но как она забралась на пирамиду и сколько времени там провела, неизвестно.

В комментариях к видео в инстаграме одни пользователи предположили, что кадры могут быть фейковыми, а другие пошутили, что это не собака, а древнеегипетский бог загробного мира Анубис.

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«Я почти уверен, что она сама туда забралась, это единственный путь наверх. Я снял видео, несколько раз облетел вокруг нее, чтобы убедиться, что с ней все в порядке, и начал возвращаться к месту приземления», — рассказал Лэнг ABC News.

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На следующий день мужчина вместе с другим парапланеристом Маршаллом Мошером вернулся к пирамиде, чтобы проверить, там ли еще животное и при необходимости помочь ему спуститься. Собаки на вершине не оказалось — оба парапланериста подтвердили, что после тщательного осмотра местности на следующий день собаки на пирамиде не было.

В свою очередь, Daily Mail пишет, что гид Лорена Ратвон сняла видео, как собака «мчится вниз по склону пирамиды…, непринужденно передвигаясь по большим кускам известняка».

«Я видела, как эта собака спускалась с Великой пирамиды в Гизе, как будто это было нечто само собой разумеющееся!» — рассказала Ратвон. Она пошутила, что собака выбрала удачное место, «чтобы скрыться от толпы». ABC News отмечает, что, вероятно, собака была одной из местных одичавших животных.