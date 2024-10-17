Налог на частые перелеты поможет замедлить глобальное потепление

Аналитический центр New Economics Foundation опубликовал отчет, в котором утверждается, что введение налога для часто совершающих перелеты пассажиров в Европе поможет замедлить глобальное потепление и собрать около 64 миллиардов евро. Об этом сообщает The Guardian.

Авторы отчета утверждают, что выбросы углерода, производимые самолетами, могли бы сократиться на 21%, если бы людям пришлось платить больше за каждый дополнительный полет. Эксперты считают, что больше половины от общей суммы налоговых сборов заплатят лишь пять процентов пассажиров.

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По словам соавтора отчета Магдалены Хойвизер из группы кампаний Stay Grounded, собранные средства можно инвестировать в поезда и автобусы, и одновременно сократить количество «чрезмерных» перелетов для самых богатых людей.

«Сейчас не имеет значения, летите ли вы в гости к семье впервые за много лет или совершаете 10-й ежегодный перелет в свой роскошный дом на побережье — вы заплатите за этот перелет одну и ту же сумму», — заявила Хойвизер.

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Как отмечает The Guardian, это первое исследование того, как налог на частые полеты может работать в Европе. Как утверждают его авторы, налог поможет сократить пассажиропоток на 28% к 2028 году по сравнению с текущей ситуацией.

Эксперты предлагают освободить от налога тех, кто совершает один перелет туда-обратно в течение одного года. В каждое последующее путешествие стоимость перелета должна увеличиваться на 100 евро, а также пассажира могут обязать оплатить дополнительные надбавки за перелет на большое расстояние и покупку билета в первый класс.

Свое предложение авторы отчета основывают на опросе, проведенном компанией More in Common. Согласно его результатам, только 15% семей с годовым доходом менее 20 тысяч евро летают достаточно часто, чтобы попасть под действие налога, в то время как доля семей с доходом более 100 тысяч евро составила 63%.