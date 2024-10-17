Налог на частые перелеты поможет замедлить глобальное потепление

Аналитический центр New Economics Foundation опубликовал отчет, в котором утверждается, что введение налога для часто совершающих перелеты пассажиров в Европе поможет замедлить глобальное потепление и собрать около 64 миллиардов евро. Об этом сообщает The Guardian.
Авторы отчета утверждают, что выбросы углерода, производимые самолетами, могли бы сократиться на 21%, если бы людям пришлось платить больше за каждый дополнительный полет. Эксперты считают, что больше половины от общей суммы налоговых сборов заплатят лишь пять процентов пассажиров.
По словам соавтора отчета Магдалены Хойвизер из группы кампаний Stay Grounded, собранные средства можно инвестировать в поезда и автобусы, и одновременно сократить количество «чрезмерных» перелетов для самых богатых людей.
«Сейчас не имеет значения, летите ли вы в гости к семье впервые за много лет или совершаете 10-й ежегодный перелет в свой роскошный дом на побережье — вы заплатите за этот перелет одну и ту же сумму», — заявила Хойвизер.
Как отмечает The Guardian, это первое исследование того, как налог на частые полеты может работать в Европе. Как утверждают его авторы, налог поможет сократить пассажиропоток на 28% к 2028 году по сравнению с текущей ситуацией.
Эксперты предлагают освободить от налога тех, кто совершает один перелет туда-обратно в течение одного года. В каждое последующее путешествие стоимость перелета должна увеличиваться на 100 евро, а также пассажира могут обязать оплатить дополнительные надбавки за перелет на большое расстояние и покупку билета в первый класс.
Свое предложение авторы отчета основывают на опросе, проведенном компанией More in Common. Согласно его результатам, только 15% семей с годовым доходом менее 20 тысяч евро летают достаточно часто, чтобы попасть под действие налога, в то время как доля семей с доходом более 100 тысяч евро составила 63%.