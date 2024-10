Человечество оказалось на пороге глобального дефицита чистой воды

В ближайшие десятилетия человечество может столкнуться с проблемой производства продовольствия из-за нехватки пресной воды. Водный кризис будет лишь усугубляться из-за изменения климата. Об этом говорится в докладе, подготовленном Global Commission on the Economics of Water (Глобальная комиссия по экономике водных ресурсов).

Исследование показало, что воды не хватает уже половине населения планеты. Чем больше усугубляется климатический кризис, тем больше людей будет сталкиваться с нехваткой водных ресурсов, предупреждает комиссия. К 2030 году спрос на пресную воду превысит предложение на 40%, а мировые водные системы уже сейчас работают на пределе и подвергаются «беспрецедентной нагрузке».

Большая часть мирового производства продовольствия сосредоточена в тех регионах, которые испытывают проблемы с доступом к пресной воде. Из-за водного кризиса более половины мирового производства продовольствия окажется под угрозой в течение следующих 25 лет. Изменение климата усугубляет нехватку воды, а экстремальные погодные условия, вызванные глобальным потеплением, лишь ухудшают ситуацию. Среди таких аномальных погодных явлений — засуха в районе реки Амазонка, наводнения в Европе и Азии, а также таяние ледников в горах.

В отчете говорится, что власти многих стран неправильно оценили количество воды, которое необходимо современному человеку. Долгое время считалось, что для нормальной жизни одному человеку требуется от 50 до 100 литров воды в день — речь идет не только о питьевой воде, но и о ресурсах для производства и ухода за собой. Оказалось, что человеку требуется порядка четырех тысяч литров в день. Не у всех людей есть доступ к такому количеству воды.

Авторы доклада призывают помочь жителям развивающихся стран получить доступ к пресной воде. Жители таких регионов обычно либо переплачивают за чистую воду, либо довольствуются доступом к загрязненным источникам. Специалисты предлагают исправить эту ситуацию за счет установления реалистичного ценообразования на воду. Для этого надо отказаться от субсидий, которые выделяются для потребления воды в промышленности. Эти деньги можно перенаправить на капитальный ремонт систем водоснабжения в развивающихся странах.

Президент Сингапура и сопредседатель комиссии Тарман Шанмугаратнам призвал страны начать сотрудничество по вопросам распределения водных ресурсах. «Нам необходимо кардинально подумать о том, как мы собираемся сохранить источники пресной воды, как мы собираемся использовать их гораздо эффективнее и как мы сможем обеспечить доступ к пресной воде для каждого сообщества, включая уязвимые слои населения, — другими словами, как мы сохраним равенство [между богатыми и бедными]», — сказал Шанмугаратнам.

Комиссия предупреждает: если не принять срочные меры, то водный кризис будет лишь ухудшаться. К 2050 году проблемы с доступом к пресной воде сократят мировой ВВП на 8%. Бедные страны пострадают еще сильнее: их ВВП может сократиться на 15%.