На пляжи Канады выбросило неизвестные сгустки

На пляжи Канады выбросило множество светлых сгустков, которые ни местные жители, ни океанологи не могут идентифицировать. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, эти неизвестные массы склизкие снаружи, твердые и губчатые внутри. Кроме того, по данным The Guardian, они легко воспламеняются.

Внимание к сгусткам привлек пользователь фейсбука по имени Филипп Грейс, который опубликовал их фотографии на странице Beachcombers of Newfoundland and Labrador с 42 тысячами подписчиков. По словам Грейса, сгустки были размером от «обеденной тарелки до канадской двухдолларовой монеты».

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В комментариях пользователи соцсети предположили, что сгустки могут быть парафином, морскими губками, плесенью, «китовыми соплями», «китовой спермой», «китовой рвотой» или амброй — твердым воскоподобным веществом, образующимся в пищеварительном тракте кашалотов. Однако ни одно из этих предположений не подтвердилось при более тщательном исследовании выброшенных на берег масс.

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Местный житель Дэйв Макграт рассказал, что заметил сотни таких сгустков. «Они были похожи на блин, который еще не перевернули, когда на нем появляются маленькие пузырьки. Я проткнул парочку палкой, и они оказались пористыми и твердыми внутри. Я живу здесь уже 67 лет и никогда не видел ничего подобного», — рассказал мужчина.

По его словам, к месту скопления неизвестных масс прислали береговую охрану, которая сообщила, что побережье на протяжении 46 километров завалено этими сгустками. Представители охраны не смогли объяснить, что за объекты, можно ли к ним прикасаться и являются ли они токсичными.

Как отмечает The Guardian, похожие сгустки в этом регионе обнаружили в 2001 году. Тогда исследователи из Мемориального университета Ньюфаундленда пришли к выводу, что это часть разлагающегося трупа кашалота. Однако в этот раз, по словам ученых, сгустки не имеют к кашалотам никакого отношения.

Макграт предположил, что массы могут быть выбросами с судов, следующих на нефтеперерабатывающий завод Come By Chance, расположенный в 80 км к северу от бухты Патрика, и обратно.