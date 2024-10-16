На севере Турции найдено тело пропавшей без вести россиянки

В городе Орду на севере Турции найдено тело без вести пропавшей россиянки Маргариты Караджи. Начато расследование, пишет агентство DHA.

Сообщается, что 57-летняя женщина вышла из своего дома в районе Алтынорду 8 октября и не вернулась. В тот же день начались широкомасштабные поиски женщины. Ее семья также обратилась обратилась за помощью через социальные сети.

Спустя восемь дней поисков в фундуковом саду обнаружили труп женщины, сообщила турецкая газета Haberturk. Прибывшие на место полицейские установили, что тело принадлежит пропавшей без вести Маргарите Карадже.

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Сообщается, что тело женщины отправили в морг государственной больницы города Орду. Там медики проведут вскрытие после экспертизы прокуратуры. По данным газеты, Маргарита Караджа была замужем и воспитывала ребенка.

В сентября в Турции пропала еще одна россиянка — одна из ведущих YouTube-канала «Феминистки поясняют» Анастасия Емельянова. Девушка выступала против российского вторжения в Украину и в последнее время жила в турецком Эрзуруме.

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Спустя несколько дней поисков полиция нашла ее тело в Эрзуруме. Подруга девушки Анастасия Полозкова сообщила в своем инстаграме, что смерть Емельяновой была насильственной.

«Настя не выходила на связь с 20 числа. Мы искали ее последние два дня. И вот нашли. <…> Полиция не хотела принимать заявление еще вчера. Сегодня боевые подруги добились от них информации. Теперь дело за консулом, ритуальной службой и проч. Адвоката для мамы Насти в Турции бесплатно предоставили прекрасные турецкие феминистки, которые помогают женщинам в ситуации насилия», — написала Полозкова.

По ее словам, по подозрению в убийстве был задержан жених Емельяновой.