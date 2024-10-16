Следовавшие в Россию из Европы химикаты могли быть исходниками для химоружия

Сотрудники Национальной полиции Испании в ходе совместной операции с Таможенной охраной налоговой полиции и Европейским бюро по борьбе с мошенничеством пресекли попытку отправить в Россию 13 тонн химических веществ. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

По данным издания, полиция арестовала четырех человек, причастных к отправке груза, и обвинила их в контрабанде запрещенных веществ. Как пишет RFI, изъятая продукция была «химическими веществами, находящимися под международными санкциями, некоторые из которых могли быть исходными веществами для химического оружия или нервно-паралитических реактивов».

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El Mundo отмечает, что после начала войны в Украине в 2022 году в Испании начали расследование. Тогда, подчеркивает издание, международные санкции «стали ограничивать доступ России к материалам и технологиям, поддерживающим ее военные действия».

В ходе расследования в Испании обнаружили компанию, которая разработала систему коммерческих, логистических и экономических связей, чтобы поставлять в Россию подсанкционные химические вещества.

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Фирма имела дочернюю компанию в Москве, которая была конечным получателем химикатов. Официально вещества предназначались для компаний, расположенных в соседних с Россией странах — Армении и Кыргызстане.

«Поставки в Россию изъятого вещества, а также предыдущие экспортные поставки, которые были зафиксированы в ходе расследования, строго запрещены Европейским регламентом об ограничениях, основанных на действиях России в Украине», — говорится в заявлении Национальной полиции и МИД Испании.

El Mundo отмечает, что расследование продолжается, а полиция продолжает поиски лиц, причастных к незаконному экспорту в Россию.