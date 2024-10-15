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Криминал

СМИ: сотни россиян могут лишиться автомобилей из-за мошенников из Казахстана

2 минуты чтения 15.10.2024

Около тысячи россиян могут лишиться купленных ими автомобилей из-за действий мошенников из Казахстана. Об этом сообщает радиостанция BFM.

По ее данным, речь идет о российских гражданах, купивших с рук автомобили, которые находятся в залоге у казахстанских банков. Радиостанция рассказала, как выглядела мошенническая схема, жертвой которой в конечном итоге стали россияне.

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Мошенники предлагали гражданам Казахстана легкий заработок, эквивалентный сумме в 400 тысяч российских рублей. Для этого желающему надо было оформить на себя автокредит, первый взнос по которому брали на себя злоумышленники.

Далее по легенде автомобиль отправлялся работать в такси, а прибыль от этой работы направлялась на погашение платежей по кредиту. После выплаты долга оформивший на себя кредит гражданин должен был переоформить авто на таксопарк, либо выкупить его по хорошей цене.

Однако на самом деле купленные в кредит автомобили вместо таксопарков отправлялись по поддельным документам в Россию, где их продавали  ничего не подозревающим россиянам.  

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При этом в Казахстане мошенники не делали платежей по автокредитам. В местные правоохранительные органы начали поступать заявления о пропаже кредитных авто. Когда таких заявлений накопилось несколько сотен, их объединили в одно уголовное дело, а сами машины объявили в международный розыск как угнанные.

После этого машины, которые ранее продавались в том числе в российских автосалонах с электронными ПТСами, перестали ставить на учет в ГАИ и проводить с ними другие регистрационные действия.

Как рассказали радиостанции жертвы мошенников, при попытке постановки на учет такого авто, им говорили, что «ваша машина в залоге у банка в Казахстане». BFM отмечает, что теоретически такая машина может остаться у своего нынешнего владельца, если он сможет доказать, что был добросовестным приобретателем. В противном случае — машину придется вернуть.

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