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Мир

В Бразилии ребенок залез в ветеринарную клинику и убил более 20 животных

2 минуты чтения 15.10.2024

Ребенок девяти лет, живущий в муниципалитете Нова-Фатима на севере штата Парана в Бразилии, забрался в ветеринарную клинику и убил в ней 23 животных. Об этом сообщает местный портал Mix Vale.

По данным издания, в ветеринарной клинике недавно была открыта небольшая зооферма. Ребенок провел на территории клиники около 40 минут, в течение которых кидал в стены одних животных и занимался расчленением других.

Изначально владелец клиники полагал, что ребенок зашел на территорию просто поиграть с животными, поскольку накануне он присутствовал на открытии фермы во время празднования Дня защиты детей. Однако после просмотра записей с камер видеонаблюдения сотрудники учреждения обнаружили «ужасающие проявления жестокости».

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Среди убитых животных 15 были кроликами. Местная полиция установила личность ребенка, который живет со своей бабушкой. До этого инцидента, как пишет издание, ребенок не отличался агрессивным поведением.

После произошедшего клиника временно закрылась из-за траура и проведения расследования. Выживших животных передали под опеку профильных ветеринаров. Инцидент также вызвал бурные обсуждения в соцсетях и, как отмечает Mix Vale, поднял вопросы о психическом здоровье детей, ответственности семьи и действиях, необходимых в случаях экстремального насилия с участием несовершеннолетних.

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Портал пишет, что, согласно бразильскому законодательству, в возрасте девяти лет ребенок считается не достигшим возраста уголовной ответственности, а это означает, что ему не могут быть предъявлены уголовные обвинения.

В то же время бразильское законодательство допускает применение социально-просветительских мер в случаях, касающихся несовершеннолетних. К примеру, их могут отправить на психологические консультации, а также могут быть привлечены органы по защите детей. Бабушку, которая является опекуном ребенка, отправят под следствие, чтобы оценить потенциальное влияние семейного окружения на поведение ребенка.

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