Немецкие автогиганты проиграли конкуренцию китайским электромобилям

Три немецких автогиганта — Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW — проигрывают конкуренцию китайским электромобилям. Долгое время они доминировали на автомобильном рынке, но теперь рискуют потерпеть крах из-за недоступности и отсутствия прогресса. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Немецкие автоконцерны вложили 38 миллиардов долларов в развитие своих электромобилей. Тем не менее этого оказалось недостаточно, чтобы обогнать конкурентов из Китая. Все три немецких автомобильных гиганта сообщили о падении продаж в Китае в третьем квартале этого года. Продажи BMW упали на 30%, что стало самым резким падением за последние четыре года. Mercedes сообщила о падении продаж на 13%, в основном из-за низкого интереса к моделям S-класса и Maybach. Volkswagen продает в Китае на 15% меньше машин.

Сейчас немецкие автопроизводители занимают 15% китайского рынка. Доля их электромобилей составляет менее 10%. Если ничего не поменяется, то BMW, Volkswagen и Mercedes рискуют оказаться в «экзистенциальной борьбе» за рынок, пишут журналисты. Уже сейчас стоимость каждой из немецких автокомпаний оценивают в половину биржевой стоимости китайского конгломерата BYD Co.

Bloomberg пишет, что немецкие автогиганты привыкли доминировать на рынке автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (те машины, которые работают на бензине или дизеле). Они не оценивали по достоинству угрозы, исходящие от конкурентов с электромобилями. Такая недальновидность немецких автопроизводителей позволила BYD Co. и компании Илона Маска Tesla захватить часть рынка.

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Немецкие производители планировали поменять двигатель на аккумулятор и концентрировались именно на этом, забывая о развитии машин в целом, пишет Bloomberg. По итогу получилось, что программное обеспечение немецких электрокаров содержало много глюков.

«Сейчас для [немецких] автопроизводителей наступает переломный момент. Им нужно кардинально изменить свою стратегию на рынке», — считает управляющий директор консалтинговой компании AlixPartners из Шанхая Стивен Дайер.

Китайский инженер по имени Чжоу рассказал Bloomberg, что купил электромобиль Volkswagen ID.4 в начале 2022 года. Он пожаловался на постоянные сбои при вождении: например, экраны часто гасли прямо во время руления. Он не мог обновить программное обеспечение вовремя, так как обновления выходили с опозданием или их мог поставить только официальный дилер. Чжоу решил поменять автомобиль и начал искать замену среди китайских моделей и Tesla.

Bloomberg предполагает, что китайские машины обходят немецкие модели из-за их доступности. Кроме того, они не уступают немецким автомобилям по технической части. Зачастую китайские электрокары могут похвастаться эксклюзивными характеристиками. Например, BYD Co. выпустила электрический суперкар Yangwang U9, который умеет прыгать и ехать всего на трех колесах.

Volkswagen планирует продолжить продавать автомобили согласно стратегии «в Китае, для Китая». BMW и Mercedes тоже хотят применить локализацию, чтобы привлечь местных покупателей. Немецкие производители держат около 40 заводов в Китае — это слишком большое производство, чтобы отказаться от его развития. Поэтому немцы не могут прости уйти с китайского рынка, как это сделал в 2018 году японский автопроизводитель Suzuki.