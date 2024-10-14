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Криминал

Умерла избитая боксером из-за отказа в сексе девушка

2 минуты чтения 14.10.2024

В городе Троицк Челябинской области умерла 28-летняя Юлия, которую в сентябре около часа избивал боксер после того, как она отказала ему в сексе. Об этом сообщил телеканал RT. 

Издание, ссылаясь на подругу Юлии, пишет, что ее смерть не связана с полученными во время избиения травмами. Источник телеканала среди силовиков добавил, что девушка скончалась от серьезного заболевания, но не уточнил, какого именно. В конце сентября Юлия выписалась из больницы и лечилась дома. Из-за тяжелых травм спины она вынуждена была ходить в корсете. Тем не менее девушка строила планы на дальнейшую жизнь и собиралась обратиться к косметологам, чтобы восстановить внешность.  

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37-летний боксер избил Юлию в ночь на 11 сентября. В тот вечер девушка отдыхала в баре в компании друзей, среди которых был и боксер, которого до этого Юлия видела только один раз. Постепенно все разъехались, а у Юлии сел телефон. Таксист отказался везти Юлию домой, и тогда боксер предложил девушке доехать на такси до его дома, чтобы она смогла зарядить свой телефон там. 

Войдя к себе в квартиру вместе с Юлией, боксер начал приставать к ней. По словам девушки, он рвал на ней одежду и белье, таскал за волосы и бил около часа. На крики девушки отозвались соседи, которые начали стучать в дверь. Тогда, как сообщали местные телеграм-каналы, боксер дал Юлии четыре минуты, чтобы убежать. 

После RT опубликовал фотографии и видео Юлии после избиения. На кадрах лицо девушки изменилось до неузнаваемости из-за огромных гематом. В больнице Юлии диагностировали перелом отростка позвоночника, ушибы, травму поясницы и кровоизлияние в мозг. 

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Против боксера возбудили уголовное дело по двум статьям: об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 112 УК) и покушении на насильственные действия сексуального характера (ч. 3 ст. 30 п. «б» ст. 132 УК). 

«Комсомольская правда» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области сообщала, что избивший Юлию мужчина ранее был судим за кражи, грабежи и применение насилия в отношении силовиков.

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