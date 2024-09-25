Избитая боксером из-за отказа в сексе девушка рассказала о тяжелых травмах 

В Челябинской области боксер около часа избивал девушку после того, как она отказалась заняться с ним сексом. После выписки из больницы Юлия рассказала пропагандистскому каналу RT, что вынуждена ходить в корсете из-за тяжелых травм спины.

По словам Юлии, в ночь на 11 сентября она вместе с друзьями отдыхала в баре. В компании также был 37-летний боксер, которого девушка раньше видела один раз. Постепенно все друзья разъехались, а у Юлии сел телефон.

«Данный молодой человек предложил мне проехать на такси до него, зарядить телефон. А таксист, который нас повез до него, не хотел ехать, где живу я. Ну и, сами понимаете, наличных не было, все на карте. Я-то пошла с тем умыслом, чтобы правда зарядить и уехать», — вспоминает девушка.

Когда они зашли в квартиру, мужчина стал приставать и вести себя агрессивно. Юлия рассказала, что он рвал на ней одежду, белье, таскал за волосы и бил. На крики отозвались соседи, которые начали быть в стены и дверь. Тогда, как пишет телеграм-канал «Агентство чрезвычайных новостей», мужчина дал Юлии четыре минуты, чтобы убежать.

В телеграмме-канале RT опубликованы фото и видео Юлии после избиения. Ее лицо сильно изменилось из-за огромных гематом.

«Я хочу вернуть свою внешность, которая была до этого кошмара. На днях ко мне в аптеке подошла женщина и узнала меня по фото из новостей. Говорит: “Это вы?” Обняла и плачет. С одной стороны, приятно, с другой — стыдно», — рассказала Юлия.

Она добавила, что сейчас продолжает лечение и вынуждена ходить в корсете из-за перелома отростка позвоночника. Кроме того, Юлия хочет обратиться к пластическим хирургам и косметологам, но пока не может выйти даже на работу.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали боксера и завели на него уголовное дело, однако неизвестно, по какой именно статье. RT пишет, что избивший Юлию мужчина уже был судим за кражи, грабежи, пьяную езду, а также насилие в отношении силовиков.

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