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Мир

Врачей научат бороться с вызванными климатическим кризисом болезнями

2 минуты чтения 14.10.2024

Ученые из университета Глазго придумали программу для медицинских образовательных учреждений Европы. Она будет называться Европейская сеть по образованию в области климата и здоровья (Echne). По задумке с ее помощью врачи должны будут узнать, как климат влияет на болезни и как с ними придется бороться в будущем. Об этом сообщает The Guardian. 

Климатическое образование включат в свои программы 25 образовательных учреждений, включая те, что находятся в Бельгии, Великобритании и Франции. Предполагается, что благодаря им влияние климатического кризиса на болезни должны изучить более 10 тысяч медицинских студентов. 

«Перед врачами будущего встанет ряд иных заболеваний и их проявлений, [отличных от тех] что мы наблюдаем сейчас. Они должны знать о них, чтобы [уметь] распознавать их», — заявила профессор Камила Хузер, сопредседатель сети. 

Необходимость такой программы обусловлена тем, что средняя температура в Европе постоянно растет, а лето 2024 было признано самым жарким за всю историю наблюдений. Врачей будущего будут обучать, например, как распознать и лечить тепловой удар, а также тому, как климатические изменения влияют на методы лечения — например, на ингаляторы при астме. 

Более того, из-за климатических изменений вирусы, традиционные для африканского континента, уже сейчас расширяют свою географию. Насекомых, которые переносят, например, малярию и лихорадку денге, обнаруживают в местах, где их раньше не было из-за того, что на Земле становится жарче и меняется режим выпадения осадков. Все эти факторы влияют на возникновение хронических заболеваний: диабет, болезни легких и сердца, рак. 

По словам Хузер, во всех образовательных медучреждениях программы будут разными — это может быть один модуль или даже одна лекция. На них студентам будут рассказывать не только о влиянии климата, но и о пользе активного, «зеленого» отдыха — ходьбе пешком или поездках на велосипеде вместо автомобиля, — а также мотивировать людей участвовать в «зеленых» активностях, таких как садоводство. 

Программу поддерживают ВОЗ, а также частные фармацевтические корпорации — например, AstraZeneca, Bupa, Novo Nordisk, Roche и Sanofi — в рамках частно-публичного сотрудничества по уменьшению углеродного следа в здравоохранении.

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