Лето 2024 года стало самым жарким за всю историю наблюдений

Жители Земли в 2024 году пережили самое жаркое лето за всю историю глобальных наблюдений за температурными изменениями с 1850 года. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на отчет службы Европейского союза по изменению климата Copernicus (C3S).

Согласно отчету, самые высокие показатели за 8 месяцев 2024 года были зафиксированы в августе — температура воздуха составляла в среднем 16,8 градусов по Цельсию, что на 0,71 градус выше показателей температуры воздуха в августе в 1991-2020 годах.

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В отчете говорится, что не во всех странах Европы лето было настолько жарким. В Великобритании лето 2024 года было самым прохладным с 2015 года, однако в Испании, Финляндии и Швейцарии оно оказалось значительно теплее — в среднем на 1,54 градуса по Цельсию — и побило рекорд 2022 года.

«За последние три месяца 2024 года мир пережил самый жаркий июнь и август, самый теплый день в истории и самое жаркое северное лето за все время», — отметила заместитель директора C3S Саманта Берджесс.

По ее словам, такая жара увеличивает вероятность того, что 2024 год станет самым теплым годом в истории человечества.

«Экстремальные погодные явления, связанные с температурой, которые мы наблюдали этим летом, будут только усиливаться, что приведет к более разрушительным последствиям для людей и планеты, если мы не примем срочные меры для сокращения выбросов парниковых газов», — подчеркнула Берджесс.

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ООН также предупреждал, что глобальные изменения климата приводят к более частым экстремальным погодным явлениям. Так, по данным организации, из-за наводнений в Судане пострадали более 300 тысяч человек. Постоянные проливные дожди в регионе и «восприимчивость жителей к болезням, передающимся через воду» привела к вспышке холеры.

Изменение климата стало также причиной самой тяжелой за последние десятилетия засухи на острове Сицилия. Ассоциация фермеров Италии сообщала, что за последние 20 лет количество осадков на острове было самым низким.

В Южной Африке самая сильная засуха за последние сто лет привела к ранним бракам и росту насилия в отношении женщин и девочек региона. По данным некоммерческой организации ActionAid, засуха ограничила экономические возможности фермерских общин и вынудила жителей выдавать своих юных дочерей замуж, чтобы обеспечить себя продовольствием.

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