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Общество

Discord.ru перенаправляет пользователей на сайт службы по контракту

14:11 14.10.2024

Домен discord.ru начал автоматически перенаправлять пользователей на сайт службы по контракту в российской армии. Об этом сообщают «Бумага» и «Гроза» со ссылкой на читателей и пользователей соцсетей.

Как отмечает «Бумага», некоторые пользователи соцсетей утверждают, что домен discord.ru никогда не принадлежал мессенджеру. При этом «Гроза» со ссылкой на данные WebArchive пишет, что ранее по ссылке discord.ru можно было попасть на официальный сайт мессенджера (discord.com), однако затем появилась переадресация на сайт конкурента Discord — мессенджера Guilded.

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8 октября Discord перестал работать в России без VPN. Тогда пользователи начали массово жаловаться, что у них не открывался сайт и не работало приложение мессенджера. Вскоре в Роскомнадзоре официально подтвердили, что мессенджер заблокирован на территории России.

О возможной блокировке Discord сообщил «Коммерсантъ» в конце сентября этого года. Тогда неназванные источники издания предположили, что мессенджер могут не заблокировать, а замедлить, как это ранее сделали с YouTube.

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30 сентября Таганский районный суд в Москве оштрафовал мессенджер на три с половиной миллиона рублей по административной статье о неисполнении обязанностей владельцем социальной сети. До этого «Коммерсантъ» сообщал, что Роскомнадзор отправил Discord пять решений о нарушении российского законодательства с 20 сентября.

В свою очередь, вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков пообещал обратиться в Роскомнадзор с просьбой пересмотреть решение относительно блокировки мессенджера. По его словам, в России нет аналогов, способных заменить Discord.

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