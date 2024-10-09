В Госдуме вступились за Discord

Вице-спикер Госдумы, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков пообещал обратиться в Роскомнадзор с просьбой пересмотреть решение о блокировке мессенджера Discord. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«По данным Mediascope, в России Дискордом пользуются от 25 до 40 миллионов человек. Он полезен для студентов и преподавателей репетиторов в онлайн-школах. По функционалу его не может адекватно заменить ни Яндекс.телемост, ни VK Мессенджер, ни какой-либо другой отечественный продукт», — отметил он.

По словам Даванкова, «такими темпами в стране скоро не останется соцсетей и сервисов, доступных без VPN ». Он отметил, что во время его встреч со студентами 95% из них говорят, что уже пользуются им.

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«С интернетом нужно уметь работать, а не запрещать все подряд. Без конкуренции у нас никогда не появится своих аналогов — а мы станем страной победившего VPN», — резюмировал вице-спикер.

Накануне в Госдуме называли блокировку Discord «сигналом другим западным IT-компаниям». Об этом РИА «Новости» заявил член думского комитета по информполитике Антон Немкин. По его словам, «терпение и желание вести переговоры заканчиваются».

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Накануне тысячи российских пользователей сообщили о невозможности подключиться к Discord без VPN. Позже Роскомнадзор объявил, что мессенджер заблокирован «за нарушение российского законодательства». В ведомстве добавили, что представители мессенджера проигнорировали требования российских властей об удалении сотен материалов, содержащих «противоправную информацию», а также заявили, что площадка использовалась «в террористических и экстремистских целях», для вербовки исполнителей преступлений и продажи наркотиков.

После этого в эфире пропагандистских телеканалов вышли сюжеты, в которых говорилось, что Discord «задумывалась, как площадка для геймеров, а стала анонимным сообществом для преступников», которое «активно используется наркомафией».

На следующий день о блокировке Discord объявили власти Турции. Соответствующее решение принял суд в Анкаре, а министр юстиции Йылмаз Тунча пояснил, что площадка использовалась для распространения запрещенной информации, содержащей «сексуальное насилие над детьми и непристойный контент».