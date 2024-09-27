Популярный среди геймеров и IT-специалистов мессенджер Discord могут полностью заблокировать в России. «Коммерсантъ» обнаружил, что с 20 сентября Роскомнадзор вынес в отношении мессенджера пять новых решений. Собеседники издания, знакомые с ситуацией, утверждают, что Discord могут заблокировать в «ближайшие дни».

Еще один источник «Коммерсанта» в игровой индустрии рассказал, что участники рынка также обсуждают, что российские власти могут замедлить Discord. Так, в середине сентября пользователи сервиса уже жаловались на массовые перебои в его работе. В частности, многие из них, как утверждает издание, не моги открыть сайт и мобильную версию мессенджера без VPN.

Читать еще Российская компания безнаказанно подделывает тысячи научных статей ежегодно Иностранные ученые ничего не могут сделать, а россияне покупают их ради престижа и заработка

«Проблема в том, что для российских разработчиков общение с сообществом, в том числе международным, и техническая поддержка реализованы именно через Discord», — сказал руководитель Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников, добавив, что там настроены боты и интеграции с системами.

Только днем 26 сентября, согласно данным сайта Downdetector, более 11 тысяч пользователей из России столкнулись с проблемами в работе Discord. Всего же, как отмечает издание, мессенджером в России, по разным оценкам, пользуются от 29 до 40 миллионов человек, которые генерируют более четырех процентов месячного трафика платформы.

Discord — это сервис обмена сообщениями и голосовой для мобильных устройств и персональных компьютеров, популярный среди геймеров и представителей IT-индустрии. Так, IT-разработчики в России часто используют Discord вместо специализированных мессенджеров, таких как Slack.

В середине сентября платформа внедрила сквозное шифрование для аудио- и видеозвонков, что повысило защищенность мессенджера.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.