Португалия начнет выдавать гуманитарные визы

Парламент Португалии одобрил поправки к Закону об иммиграции, предусматривающие выдачу гуманитарных виз. Об этом сообщил член партии «Либеральная инициатива» Павел Елизаров на своей странице в соцсети Х, а также газета Correio da Manha и CNN.

«Потрясающие новости: сам не очень ожидал, но проект о португальских гуманитарных визах, за который я так долго везде выступал и который подготовила наша партия, одобрен сегодня большинством в парламенте! В Португалии будут гуманитарные визы», — написал Елизаров.

Как пишет CNN, законопроект позволит людям, подвергающимся преследованиям в стране происхождения или спасающимся от конфликтов, приезжать в Португалию и запрашивать политическое убежище.

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Издание отмечает, что в настоящее время иностранный гражданин или лицо без гражданства, чтобы попросить политическое убежище в Португалии, должен сделать это на территории страны, обратившись в Агентство по интеграции, миграции и убежищу (AIMA) или другие полицейские органы.

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«Идея была в том, чтобы дать возможность людям приехать в Португалию и просить убежище. Сейчас они делают это с туристической визой, но с туристическими визами часто бывают проблемы у тех, кто мог бы получить убежище. Хотелось бы конечно более расширенную программу, как в Германии или во Франции, но для начала уже хорошо», — рассказал «Агентству» Елизаров.

По его словам, пока неизвестно, смогут ли получить визу те, кто живет за границей и не имеет там ВНЖ, например, россияне, живущие в Грузии или Турции. Елизаров пообещал добиваться включения в законопроект пункта, который позволит получить гуманитарные документы даже без ВНЖ.

После одобрения парламентом законопроект перейдет в парламентский комитет по конституционным вопросам, который должен разработать порядок выдачи виз. После этого финальную версию законопроекта должен одобрить парламент и подписать президент страны Марсело Ребелу де Соуза.