СМИ: «ВКонтакте» может уволить тысячи сотрудников 

Российская социальная сеть «ВКонтакте» может уволить по разным оценкам от двух до нескольких тысяч сотрудников. В сентябре и октябре компанию уже покинули несколько сотен человек. Об этом пишет Forbes, ссылаясь на бывших сотрудников холдинга и и рекрутеров.

Издание подчеркивает, что оценить масштабы увольнений сложно. По словам одного из уволенных сотрудников, своих должностей уже лишились 300–500 человек и этот процесс продолжается.

Другой собеседник Forbes из числа бывших работников «ВКонтакте» рассказал, что раньше информацию о тех, кто уволился, нанялся или перешел работать в другой отдел, можно было найти на одной из страниц корпоративного ресурса.

Он предоставил журналистам запись экрана, на которой видно, сколько сотрудников было уволено за четыре дня. Согласно этим данным, 28 сентября работать прекратили 59 человек, 30 сентября — один, 1 октября — 207 человек, а 2 октября — несколько десятков. Источник Forbes подчеркнул, что данные за 2 октября неполные, так как именно в этот день компания частично закрыла доступ к ресурсу..

Любовь тоже может стать зависимостью Это разрушает жизни и приводит к нездоровым отношениям. Вот как люди справляются с этим Общество

«Такое чувство, что руководство мыслит так: “Если мы сделаем вид, что этого нет, все рассосется”. Холдинг очень старательно вычищает негатив из публичного поля и максимально ограждает сотрудников от доступа к подобной информации. […] Все в грусти от этого, в компании общее подавленное состояние, тишина по всем фронтам и замалчивание», — описал ситуацию один из уволенных сотрудников «ВКонтакте».

В то же время Forbes пишет, что среди уволенных есть те, кто получил низкие результаты по итогам оценки производительности сотрудников, и работники направлений, которые компания решила закрыть.

Источник издания, близкий к «ВКонтакте» утверждает, что в компании происходит «органическая ротация кадров», а процент текучести персонала в третьем квартале этого года не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого.

«Мышцу счастья» можно натренировать Шесть простых упражнений, чтобы почувствовать себя лучше при тревоге и депрессии Мир 5 минут чтения

В свою очередь, опрошенные изданием специалисты по кадрам подтверждают версию о массовых увольнениях. «Компания будет отрицать, что это сокращения, будет называть это увольнением за низкий перформанс. Там действительно сокращают, в том числе из прибыльных департаментов», — говорит один из них.

«В крупные российские компании начали валиться резюме бывших сотрудников VK», — добавил источник издания неназванной IT-корпорации.

Ранее The Bell со ссылкой на сотрудников «ВКонтакте» сообщил, что главные причины сокращений в холдинге — «финансовые трудности и попытка улучшить показатели». «ВКонтакте» занимает пятое место в рейтинге самых убыточных российских компаний по версии Forbes. В прошлом году чистый убыток корпорации составил 34,3 миллиарда рублей.

Кроме того, издание со ссылкой на источники пишет, что под сокращения могут попасть до 20% персонала или около трех тысячах человек.