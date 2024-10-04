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Общество

СМИ: VK массово сокращает сотрудников

19:30 04.10.2024

К концу сентября из корпорации VK были уволены несколько сотен человек, сообщили журналистам более десяти источников из числа бывших и действующих сотрудников, пишет The Bell. Сокращения начались несколько недель назад, десятки сотрудников увольняли одним днем, рассказывают источники.

Среди уволенных — десятки работников маркетинговых команд соцсети «ВКонтакте», сервиса «VK Клипы» и голосового ассистента «Маруся». Кроме того, увольнения коснулись айти-специалистов, разработчиков и других людей, работавших над рекламными продуктами VK, сообщили собеседники издания. По их данным, сокращения прошли в командах под управлением вице-президента VK по развитию бизнеса и стратегии Максима Тадевосяна, который тоже может вскоре покинуть холдинг.

В корпорации также закрыли несколько сервисов, в их числе инкубатор IT-проектов To The Moon и проект маркетплейса невзаимозаменяемых токенов VK NFT, сообщили источники The Bell и «Медузы».

Под сокращения может попасть одна пятая персонала корпорации, примерно три тысячи человек, предположили собеседники журналистов. По их словам, среди причин увольнения, которые называли уходящим сотрудникам, были «оптимизация ресурсов», «перераспределение бюджетов» и «массовые сокращения».

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Телеграм-канал «Осторожно, новости» несколько часов назад писал, что количество уволенных из VK достигло 300 человек и «будет расти». Сокращенным предлагают два-три оклада, «тихо ставя перед предложением» уволиться через день, заявил источник телеграм-канала.

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В VK журналистам The Bell сказали, что «не проводят и не планируют проводить сокращений». По словам представителя корпорации, численность сотрудников VK с начала года не менялась и составляет порядка 15 тысяч человек. Сейчас в VK «открыты десятки вакансий по разным направлениям», заявил собеседник издания.

VK входит в топ-10 самых убыточных российских компаний по версии журнала Forbes, занимая пятое место. Чистый убыток корпорации в 2023 году составил 34,3 млрд рублей. VK контролирует группа «Согаз».

Журналисты The Bell пишут, что их источник среди сотрудников VK назвал главной причиной увольнений «финансовые трудности и попытку улучшить показатели». По версии издания, к убыткам привели, в частности, выплаты вознаграждения блогерам за переход с YouTube, которые достигали 500 000 рублей за один видеоролик.

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