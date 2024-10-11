Трамп потребовал защитить его военными самолетами из-за «угрозы со стороны Ирана»

Предвыборный штаб Дональда Трампа запросил военные самолеты и автомобили для перевозки и защиты кандидата в президенты США, а также потребовал расширить ограничения на полеты над резиденциями Трампа и местами проведения предвыборных митингов. Об этом сообщает The Washington Post.

Как пишет издание, ссылаясь на электронные письма и неназванные источники, такие меры безопасности связаны с тем, что Трамп опасается угроз со стороны Ирана. «Эти просьбы необычны и беспрецедентны — ни одного кандидата в новейшей истории не перевозили на военных самолетах перед выборами», — пишет The Washington Post.

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По данным издания, штаб Трампа направил запросы после того, как советники кандидата в президенты получили информацию о том, что Иран якобы замышляет убийство Трампа.

The Washington Post пишет, что прямых доказательств причастности Ирана к недавним покушениям на Трампа нет, однако ФБР считает, что лидеры Ирана стремятся отомстить американским чиновникам, включая Трампа, которых они называют ответственными за удар, в результате которого в 2020 году погиб иранский генерал-майор Касем Солеймани. В то же время возможности Ирана по нанесению ударов на территории США ограничены, считают источники издания. По их словам, окружение кандидата в президенты обеспокоено потенциальным применением ракет и беспилотников.

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Старшая советница Трампа Сьюзи Уайлс заявила, что из-за угроз кампания Трампа сталкивается с трудностями в планировании, а в последние недели перед выборами ожидается проведение большого количества мероприятий. В своих письмах главе Секретной службы США Рональду Л. Роу-младшему она пожаловалась, что недавно штабу пришлось отменить в последнюю минуту публичное мероприятие из-за «нехватки персонала» Секретной службы. Вместо этого Трампа поместили в небольшую комнату с репортерами.

В свою очередь, пресс-секретарь Секретной службы Энтони Гульельми заявил, что Трамп получает «самый высокий уровень защиты».

«Для защиты бывшего президента регулярно оказывается помощь со стороны Министерства обороны, включая обезвреживание взрывных устройств, работу кинологических подразделений и воздушные перевозки <…>. Кроме того, бывшему президенту предоставляются технические средства безопасности самого высокого уровня, включая беспилотные летательные аппараты, системы противодействия беспилотному воздушному наблюдению, баллистические и другие передовые технологические системы», — рассказал Гульельми.

The Washington Post отмечает, что оппонент Трампа, вице-президент США Камала Харрис, пользуется охраной морской пехоты США и летает на Air Force Two, который является военным самолетом.

По данным издания, запрос штаба Трампа обостряет его противостояние Секретной службе США, которое началось после двух покушений на кандидата в президенты.