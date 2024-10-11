Российские IT-блогеры показали еще не анонсированный MacBook

Российские IT-блогеры Wylsacom (Валентин Петухов) и Romancev768 (Сергей Романцев) опубликовали на своих страницах в ютьюбе обзоры ноутбука MacBook Pro 14 с новым чипом M4, официальный анонс которого ожидается в ноябре. Некоторые эксперты говорят, что ноутбук может оказаться фейком, но если нет, то эта утечка станет «беспрецедентной» и одной из самых крупных в истории Apple, пишет РБК.

«Если вы сейчас перейдете на сайт Apple, то там такого еще нет», — говорит Wylsacom в начале своего обзора. Объясняя, как новинка попала к нему в руки, он сказал, что MacBook ему вручил «гиковатого вида чувак».

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В свою очередь, Romancev768 рассказал, что купил MacBook с чипом M4 за «космическую сумму» на одной из работающих в России площадке с объявлениями.

«Ребята из Apple, собственно моей вины тут нет. Думаю, что ругать меня тут абсолютно не за что, не я вытащил MacBook со склада Apple», — оправдывается Romancev768.

РБК со ссылкой на профильные издания пишет, что объявления о продаже нового MacBook Pro с чипом M4 начали появляться на «Авито». Продавцы хотели получить за «новинку» от 720 тысяч до 1,2 миллиона рублей. В пресс-службе «Авито» изданию рассказали, что на платформе было только одно такое объявление, которое было удалено.

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Посмотрев обзоры российских блогеров, технологический журналист Bloomberg Марк Гурман написал: «Неподтверждено, но выглядит вполне правдоподобно». Как отмечает РБК, Гурман отметил, что «тест производительности процессора, проведенный Wylsacom, соответствует ожиданиям от моделей с улучшенными характеристиками, но без существенных внешних изменений».

При этом в комментариях под постом Гурман в соцсети X многие сомневаются, что показанный MacBook настоящий. В частности, вопросы возникли к упаковке — она не отличается от упаковки предыдущей модели, хотя Apple обычно меняет ее дизайн при выпуске нового устройства.

Пресс-секретарь сети техники и электроники reStore Людмила Семушина предположила, что новинка попала к российским блогерам через дистрибьютора, который «рискнул своим контрактом с производителем и с большой наценкой продал часть партии раньше срока». Она пояснила, что дистрибьюторы Apple обычно заранее получают доступ к еще не анонсированной технике.

В то же время ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что показанные блогерами ноутбуки были украдены по дороге с производства и, вероятно, будут заблокированы Apple.