Мужчина в Подмосковье расстрелял супружескую пару и покончил с собой

Житель города Долгопрудный в Московской области расстрелял супружескую пару после конфликта из-за парковочного места. Женщина получила огнестрельное ранение ноги и выжила, а ее супруг сразу погиб, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

Инцидент произошел 11 октября на тропинке в лесополосе микрорайона Шереметьевский. Сообщается, что 52-летний мужчина произвел не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия в двух своих соседей.

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На месте преступления полиция обнаружила пять гильз и два тела: соседа и самого убийцы с огнестрельным ранением головы. Женщина получила огнестрельное ранение ноги и смогла скрыться от убийцы в лесополосе.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 40-летней местной жительницы и убийства ее супруга.

Телеграм-канал Mash в свою очередь пишет, что убитого мужчину звали Юрий Вершков, ему было 47 лет. Отмечается, что в ночь на 11 октября Вершковы выгуливали свою собаку на 1-й Садовой улице, когда внезапно к ним подбежал с оружием 52-летний Алексей Воробьев и стал стрелять. Юрий Вершков получил три огнестрельных ранения. Его 40-летняя супруга Ирина смогла убежать.

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По дороге женщина смогла остановить такси и водитель отвез ее в больницу, сообщает Mash. По предварительным данным, сам убийца покончил с собой на месте преступления.

Телеграм-канал SHOT в свою очередь пишет, что у Юрия и Ирины Вершковых трое несовершеннолетних детей.

Ранее стало известно, что 31-летний мужчина в Забайкальском крае расстрелял женщину из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Все это произошло возле многоэтажного дома, в котором она проживала.