EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Мужчина в Подмосковье расстрелял супружескую пару и покончил с собой

2 минуты чтения 11.10.2024

Житель города Долгопрудный в Московской области расстрелял супружескую пару после конфликта из-за парковочного места. Женщина получила огнестрельное ранение ноги и выжила, а ее супруг сразу погиб, сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

Инцидент произошел 11 октября на тропинке в лесополосе микрорайона Шереметьевский. Сообщается, что 52-летний мужчина произвел не менее пяти выстрелов из огнестрельного оружия в двух своих соседей. 

Женщину обезглавил собственный сын 
Женщину обезглавил собственный сын 
Незадолго до убийства она забрала его из тюрьмы. Тело нашли родственники, готовившие ей сюрприз на день рождения
Криминал3 минуты чтения

На месте преступления полиция обнаружила пять гильз и два тела: соседа и самого убийцы с огнестрельным ранением головы. Женщина получила огнестрельное ранение ноги и смогла скрыться от убийцы в лесополосе.

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство 40-летней местной жительницы и убийства ее супруга.  

Телеграм-канал Mash в свою очередь пишет, что убитого мужчину звали Юрий Вершков, ему было 47 лет. Отмечается, что в ночь на 11 октября Вершковы выгуливали свою собаку на 1-й Садовой улице, когда внезапно к ним подбежал с оружием 52-летний Алексей Воробьев и стал стрелять. Юрий Вершков получил три огнестрельных ранения. Его 40-летняя супруга Ирина смогла убежать. 

Захотел убить — и убил
Захотел убить — и убил
История 16-летней школьницы из Новосибирска, которая ушла встретиться с бывшим и не вернулась домой
Криминал8 минут чтения

По дороге женщина смогла остановить такси и водитель отвез ее в больницу, сообщает Mash. По предварительным данным, сам убийца покончил с собой на месте преступления.

Телеграм-канал SHOT в свою очередь пишет, что у Юрия и Ирины Вершковых трое несовершеннолетних детей.

Ранее стало известно, что 31-летний мужчина в Забайкальском крае расстрелял женщину из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. Все это произошло возле многоэтажного дома, в котором она проживала. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Любовь тоже может стать зависимостью
Общество
Любовь тоже может стать зависимостью
Это разрушает жизни и приводит к нездоровым отношениям. Вот как люди справляются с этим
Пожилая пара добилась возможности использовать сперму погибшего сына для рождения внука 
Мир
Пожилая пара добилась возможности использовать сперму погибшего сына для рождения внука 
Несколько лет они судились с властями и клиникой и добились победы
4 минуты чтения
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
30 минут чтения
«Мышцу счастья» можно натренировать
Мир
«Мышцу счастья» можно натренировать
Шесть простых упражнений, чтобы почувствовать себя лучше при тревоге и депрессии
5 минут чтения
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Общество
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Я боюсь не добиться успеха, а времени остается все меньше
16 минут чтения
«Американская мечта» все еще недоступна
Мир
«Американская мечта» все еще недоступна
Среднестатистический американец не сможет воплотить ее, даже сложив свои доходы за всю жизнь
6 минут чтения