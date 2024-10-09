Обращавшуюся в полицию из-за угроз женщину застрелил бывший муж

В Забайкальском крае 31-летний мужчина по имени Санан Гусейнов убил бывшую супругу Екатерину, выстрелив в нее из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами. В 2023 году женщина получала от него угрозы убийством и просила полицию защитить ее, пишет «Медуза».

Убийство произошло в городе Могоча в ночь на 7 октября. Местная жительница сообщила порталу Чита.ru, что услышала звуки стрельбы, а затем увидела тело женщины на земле. Отмечается, что на место приехали полицейские и на улице между жилыми домами обнаружили тело женщины с огнестрельными ранениями. Подозреваемого, который оказался бывшим мужем убитой, задержали недалеко от места преступления.

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Женщина ушла от бывшего мужа вместе с их общей дочерью еще в 2023 году. По словам подруги убитой, имя которой не сообщается, мужчина «хотел вернуть» бывшую жену и угрожал, что «зарежет ее и семью».

«Мы понимали, что на язык он острый, но не предполагали, что всерьез исполнит угрозы», — сказала подруга убитой женщины. Она также поделилась, что мужчина якобы вынужден был уехать из страны из-за долгов в пять миллионов рублей.

По данным портала, женщина на самом деле обращалась за помощью в полицию — в распоряжении журналистов оказалось ее заявление на имя начальника отделения уголовного розыска межмуниципального отдела МВД Могочи. В документе женщина написала, что ей поступают странные звонки от неизвестных лиц. Один из них просил ее встретиться с бывшим мужем, а другой советовал убежать из города «инсценировав смерть, чтобы не брать грех на душу».

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«Я считаю, что, на самом деле, [имя бывшего мужа] меня не заказывал. Я думаю, что он просто хочет запугать меня, чтобы я никуда не ходила, так как у него сильное чувство собственности. Он постоянно всех запугивает, но никогда не совершает никаких действий. Прошу разобраться в сложившейся ситуации, так как я не знаю, как мне поступить и чего ожидать», — говорилось в том заявлении.

Источник Чита.ru сообщил изданию, что несмотря на просьбу женщины защитить ее, полиция не стала возбуждать уголовное дело.

8 октября районный суд в Могоче принял решение об аресте обвиняемого в убийстве сроком на два месяца. Отмечается, что он был ранее судим.