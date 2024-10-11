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Мир

Илон Маск представил роботакси и гуманоидного робота от Tesla

2 минуты чтения 11.10.2024

Компания-производитель электромобилей Tesla, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, провела презентацию, на которой показала роботизированное такси Cybercab, беспилотный фургон Robovan и гуманоидного робота-помощника Optimus, передает агентство Bloomberg.

Ведущим мероприятия стал сам Маск, который рассказал, что Cybercab будет полностью автономным — в нем отсутствуют привычные для автомобилей органы управления, такие как руль и педали, которые мог бы использовать живой водитель. Кроме того, новое роботакси оснащено индукционными (не требующими подключения с помощью кабеля) зарядными устройствами.

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По словам Маска, стоить Cybercab будет в пределах 30 тысяч долларов, а стоимость его эксплуатации не превысит 20 центов на милю пробега.

При этом миллиардер не дал четкого ответа на вопрос о том, когда новое роботакси поступит в продажу. «Я иногда чересчур оптимистичен в прогнозах, но наверное в 2026 году. Или давайте я скажу так: до 2027-го», — сказал он. 

Как отмечает Bloomberg, ранее Tesla не раз не укладывалась в сроки, озвученные Маском. Даже презентация, о которой идет речь, прошла на два месяца позже, чем изначально анонсировалось.

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Также публике был представлен футуристичный концепт автономного фургона Robovan, про который Маск сообщил лишь, что он сможет перевозить 20 пассажиров.

Кроме того, на презентации показали разрабатываемых Tesla домашних роботов-помощников Optimus. По словам основателя Tesla, эти гуманоидные роботы способны выполнять самую разную работу по дому и просто «быть друзьями» для своего хозяина.

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