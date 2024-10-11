Илон Маск представил роботакси и гуманоидного робота от Tesla

Компания-производитель электромобилей Tesla, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, провела презентацию, на которой показала роботизированное такси Cybercab, беспилотный фургон Robovan и гуманоидного робота-помощника Optimus, передает агентство Bloomberg.

Ведущим мероприятия стал сам Маск, который рассказал, что Cybercab будет полностью автономным — в нем отсутствуют привычные для автомобилей органы управления, такие как руль и педали, которые мог бы использовать живой водитель. Кроме того, новое роботакси оснащено индукционными (не требующими подключения с помощью кабеля) зарядными устройствами.

Пожилая пара добилась возможности использовать сперму погибшего сына для рождения внука Несколько лет они судились с властями и клиникой и добились победы Мир 4 минуты чтения

По словам Маска, стоить Cybercab будет в пределах 30 тысяч долларов, а стоимость его эксплуатации не превысит 20 центов на милю пробега.

При этом миллиардер не дал четкого ответа на вопрос о том, когда новое роботакси поступит в продажу. «Я иногда чересчур оптимистичен в прогнозах, но наверное в 2026 году. Или давайте я скажу так: до 2027-го», — сказал он.

Как отмечает Bloomberg, ранее Tesla не раз не укладывалась в сроки, озвученные Маском. Даже презентация, о которой идет речь, прошла на два месяца позже, чем изначально анонсировалось.

Любовь тоже может стать зависимостью Это разрушает жизни и приводит к нездоровым отношениям. Вот как люди справляются с этим Общество

Также публике был представлен футуристичный концепт автономного фургона Robovan, про который Маск сообщил лишь, что он сможет перевозить 20 пассажиров.

Кроме того, на презентации показали разрабатываемых Tesla домашних роботов-помощников Optimus. По словам основателя Tesla, эти гуманоидные роботы способны выполнять самую разную работу по дому и просто «быть друзьями» для своего хозяина.