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Мир

Франция одобрила визы группе российских дезертиров

2 минуты чтения 11.10.2024

Франция одобрила въездные визы сразу шестерым дезертирам из российской армии. Они уже добрались до Евросоюза и запросили политическое убежище. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Как пишет издание, это первый случай, когда европейская страна одобрила документы группе дезертировавших российских военных и мобилизованных. Въездные визы позволяют их обладателям въехать на территорию страны и запросить там убежище.

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Русская служба Би-би-си отмечает, что все шестеро дезертиров находились в Казахстане. Только один из них успел побывать на войне в Украине. Остальные военнослужащие являются кадровыми офицерами и мобилизованными. При этом у них не было российских загранпаспортов, из-за чего они не могли легально выехать в другие страны и находились в Казахстане под риском задержания, похищения и экстрадиции в Россию, где на них были заведены уголовные дела.

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По словам правозащитников, после начала войны в Украине европейские страны, в частности Германия и Франция, стали выдавать гуманитарные документы россиянам с антивоенными взглядами, которых могут преследовать в России. Однако дезертиры не входили в эту категорию.

Как утверждает президент Russie-Libertés Ольга Прокопьева, правозащитники в течение более чем года пытаются договориться с европейскими странами и помочь уехать в Евросоюз тем, кому опасно находиться в безвизовых странах и кто непричастен к военным преступлениям в Украине.

Прокопьева называет выдачу документов шестерым дезертирам исключением и подчеркивает, что европейским властям важна «ярко выраженная последовательная позиция дезертиров, а не только сам факт дезертирства».

Русская служба Би-би-си со ссылкой на проект «Идите лесом» пишет, что количество военнослужащих, желающих дезертировать, продолжает расти. Если в январе 2023 года проект получил 28 обращений, то в 2024 году правозащитники могли получить более 400 обращений в месяц.

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