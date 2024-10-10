Турецкие гиды водили туристов по несуществующим достопримечательностям

В турецкой Каппадокии туристические агентства продавали туры ниже рыночной стоимости и отправляли туристов в несуществующие музеи и руины городов. Об этом сообщает Turizm Güncel со ссылкой на местных гидов.

Как пишет издание, некоторые туристические агентства возили туристов в фейковые исторические места, где не платили за входные билеты в музеи и исторические памятники, тем самым снижая свои расходы.

В частности, турфирмы отправляли гостей не в долину Ихлара или Национальный парк Гереме, а в точки, откуда эти достопримечательности видны издалека. Оттуда гиды рассказывали о местности. В других случаях туристов могли отвести на лимонные склады, выдавая их за «подземный город», или в обычный деревенский дом в селе Чардак.

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Turizm Güncel отмечает, что в большинстве случаев туристы не возражали против такой программы, поскольку не знали местность, а тем, кто высказывался против, говорили, что достопримечательности якобы находились на ремонте.

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«Я бы понял, если бы приезжающему гостю сказали: “Вот ваш бюджет, и мы можем показать вам только эти места при таком бюджете”. И турист согласился бы с этим. Однако здесь налицо явное мошенничество и обман туристов. <…> Это также наносит большой ущерб имиджу Турции», — рассказал изданию один из местных гидов. Он отметил, что туристы, которые проезжали тысячи километров, чтобы увидеть Каппадокию, возвращались домой разочарованными, ничего не узнав о регионе.

По данным Turizm Güncel, такие туры не только наносят репутационный ущерб, но и ведут к потере доходов Турции. Представители агентств и гиды подчеркнули, что необходимо найти фирмы, ведущие подобный бизнес, и применить необходимые санкции.