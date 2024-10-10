СМИ: в США оценили перспективы ВСУ в Курской области

Американская администрация полагает, что украинская армия способна продолжать удерживать занятую ей часть Курской области еще по меньшей мере несколько месяцев. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленных американских чиновников.

Они отметили, что пока Киев не испытывает проблем со снабжением своей группировки в Курской области. При этом благодаря действиям США, Франции и участников чешской инициативы по передаче снарядов Украине, поставки боеприпасов ВСУ, которые несколько месяцев страдали от «снарядного голода», стали более стабильными.

При этом российская армия так и не предприняла масштабной контратаки, сосредоточившись на продолжении продвижения на других участках фронта.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. Спустя два месяца украинские военные продолжают удерживать там примерно 1200 квадратных километров территории и около 100 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил, что вторжение в Курскую область — способ улучшить позиции Киева на переговорах с Москвой, а советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк — средством для принуждения Кремля к «честным переговорам».

В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что переговоры с Киевом невозможны, пока украинские военные не вытеснены с территории Курской области. При этом он говорил, что выбить ВСУ оттуда «священный долг» российской армии.