В Киеве назвали вторжение в Курскую область «средством принуждения» Москвы к честным переговорам

Украина не заинтересована в оккупации Курской области, а цель вторжения туда — убедить Москву вступить в «честный переговорный процесс». Об этом в соцсети X написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Если мы говорим о потенциальных переговорах — подчеркиваю, потенциальных — нам придется посадить РФ за стол напротив. На наших собственных условиях. Мы совершенно не планируем умолять: „Пожалуйста, сядьте за стол переговоров“. Вместо этого у нас есть проверенные и эффективные средства принуждения. Помимо экономических и дипломатических, это еще и военный инструмент», — говорится в сообщении.

Подоляк добавил, что Украине необходимо «нанести существенные тактические поражения России». «В Курской области мы видим, как военный инструмент объективно используется для того, чтобы убедить РФ вступить в честный переговорный процесс», — резюмировал он.

Другим важным инструментом принуждения Москвы к началу переговоров Подоляка назвал российское общественное мнение, которое, по его словам, начало меняться после того, как боевые действия переместились из Украины на российскую территорию.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. Несмотря на многочисленные сообщения российских властей об успешном отражении атак, боевые действия там продолжаются до сих пор. Украинским военным удалось взять под контроль сотни квадратных километров российской территории и занять десятки населенных пунктов.

Также с первого дня вторжения ВСУ регулярно сообщают о большом количестве захваченных в плен российских военных. Уже в первый день они, как утверждается, захватили десятки российских солдат, в том числе срочников. Спустя несколько дней появились видео с, как утверждается, пленными бойцами чеченского спецназа «Ахмат». А 15 августа украинский проект «Хочу жить» сообщил о захвате в плен сразу целой роты россиян, состоявшей из 102 бойцов. В сообщении это назвали «самым большим разовым “уловом”» с начала войны.

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