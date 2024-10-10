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Мир

Российские вузы не попали в сотню лучших университетов по версии THE

2 минуты чтения 10.10.2024

Ни один российский вуз не вошел в первую сотню рейтинга лучших университетов мира по версии журнала Times Higher Education (THE), который считается одним из самых котируемых в мире.

Самое высокое место в списке из российских высших учебных заведений — 107 — занял Московский государственный университет имени Ломоносова, опустившись на 12 позиций по сравнению с предыдущей версией рейтинга.

МФТИ, МИФИ и Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) им. Петра Великого также ухудшили свои показатели. Первый оказался в промежутке с 251 по 300 место, а два других — в шестой сотне списка.

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В свою очередь, МГТУ имени Баумана в новом рейтинге поднялся, заняв место в диапазоне с 351 по 400.

Кроме того, выросло общее количество российских вузов в рейтинге. Так, в прошлом году их было 78, а теперь 81. Из них места в первой тысяче списка заняли 15 учебных заведений из России.

В середине августа была обнародована свежая версия Академического рейтинга университетов мира (ARWU), который составляет шанхайская компания ShanghaiRanking Consultancy.

В первой сотне этого списка также не оказалось ни одного российского высшего учебного заведения. А лучший результат среди вузов из России в ARWU показал МГУ имени Ломоносова, попавший в группу с 101 по 150 место.

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