Российские вузы не попали в сотню лучших университетов мира

Семь российских вузов попали в свежий Академический рейтинг университетов мира (ARWU), но не вошли в первую сотню списка. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на рейтинг, опубликованный шанхайской компанией ShanghaiRanking Consultancy.

Как поясняет агентство, конкретные места в рейтинге ARWU присваиваются только вузам, вошедшим в первую сотню. Далее список делится на группы с диапазоном по 50 и 100 мест. Внутри этих групп вузы перечислены в алфавитном порядке, без присвоения определенного места.

В ARWU-2024 в группу 101-150 попал Московский государственный университет, в группу 401-500 — Санкт-Петербургский государственный университет, в группу 501-600 — Московский физико-технический институт, в группу 601-700 — Уральский федеральный университет, в группу 701-800 — Высшая школа экономики, а в группу 801-900 — Новосибирский государственный университет и Сколковский институт науки и технологий.

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Первые десять мест по порядку от первого до десятого в свежем рейтинге заняли Гарвардский университет, Стэнфордский университет, Массачусетский технологический институт, Кембриджский университет, Калифорнийский университет в Беркли, Оксфордский университет, Принстонский университет, Калифорнийский технологический институт, Колумбийский университет и Чикагский университет.

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В прошлом году в рейтинг ARWU попали девять российских вузов, среди них были семь участников рейтинга 2024 года, а также Московский государственный медицинский университет имени Сеченова и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

Всего претендентами на попадание в ARWU-2024, в котором тысяча мест, были две с половиной тысячи вузов со всего мира. Рейтинг ARWU публикуется с 2003 года.

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