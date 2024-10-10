Рафаэль Надаль сообщил о завершении карьеры

Легендарный теннисист, бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль закончит свою спортивную карьеру после завершения текущего сезона. Об этом, как пишет Би-би-си, сам спортсмен заявил в видеообращении.

Свой последний профессиональный матч Надаль проведет за сборную Испании в финале Кубка Дэвиса, который пройдет в ноябре в Малаге.

«Я здесь, чтобы сообщить вам, что я ухожу из профессионального тенниса. Это были трудные годы, особенно последние два. Я не мог играть в полную силу», — признался спортсмен. Как отмечает Би-би-си, последние два года Надаль почти не играл из-за травм.

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Карьера 38-летнего Рафаэля Надаля — вторая по успешности за всю историю тенниса. По количеству завоеванных титулов он уступает лишь своему давнему сопернику Новаку Джоковичу.

Прозванный «Королем грунта» Надаль рекордные 14 раз становился победителем Открытого чемпионата Франции, выиграв 112 из 116 своих крупных матчей на «Ролан Гаррос». Столько титулов Большого шлема в одиночном разряде на одном турнире не выигрывал больше никто.

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Кроме того, Надаль четырежды побеждал на Открытом чемпионате США и дважды выигрывал Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон. Также у Надаля есть золотые олимпийские медали по теннису в одиночном и парном разрядах, а в составе сборной Испании он четырежды побеждал на Кубке Дэвиса.

Вместе с Новаком Джоковичем и Роджером Федерером Надаль входил в так называемую «Большую тройку», доминирующую в мужском теннисе с начала 2000-х годов.