Более трем миллиардам человек недоступно нормальное питание



В мире 2,8 миллиарда человек не могут позволить себе здоровое питание, а более 730 миллионов людей голодают. На это повлияли в том числе изменение климата, вооруженные конфликты, частые стихийные бедствия и гендерное неравенство. Об этом говорится в глобальном индексе голода за 2024 год, который 10 октября представила гуманитарная организация Welthungerhilfe.

Сотрудники организации проанализировали продовольственную ситуацию в 136 странах и пришли к выводу, что в 22 из них уровень голода с 2016 года увеличился. Отмечается, что в 36 странах в 2024 году ситуация с голодом оценивается как «серьезная», а в шести — Чаде, Мадагаскаре, Йемене, Бурунди, Сомали и Южном Судане — как «очень серьезная».

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Африка к югу от Сахары и Южная Азия вновь стали регионами с самыми высокими показателями голода, говорится в отчете. Причины называют разные.

Отмечается, что в Африке наблюдаются самые высокие показатели недоедания и детской смертности в мире. Регион также серьезно страдает от изменения климата. Кроме этого, к очередному продовольственному кризису ведут вооруженные конфликты в Сомали и Судане. В Южной Азии с серьезными проблемами столкнулись Афганистан, Индия и Пакистан. В отчете сказано, что и здесь стихийные бедствия частично препятствуют борьбе с голодом.

Авторы отчета также выяснили, что отсутствие продовольственной безопасности и уязвимость к изменению климата часто коррелируют с гендерным неравенством. Отмечается, что женщины страдают от недоедания на 19% чаще, чем мужчины.

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«В странах с высоким уровнем голода, таких как Йемен или Чад, женщины часто находятся в крайне неблагоприятном положении. Именно здесь продовольственная система особенно уязвима к последствиям изменения климата, которые, в свою очередь, особенно сильно сказываются на женщинах и девочках», — говорится в докладе.

Авторы отчета отметили, что потенциал женщин, способный внести вклад в решение проблем питания и устойчивости к изменению климата, не реализуется. Женщины реже получают доступ к образованию, хорошей работе, владению землей и деньгами, а это значит, что они менее способны к продуктивному труду. Согласно исследованиям Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, возможность женщин работать наравне с мужчинами позволила бы увеличить мировую экономику на 1% и спасти от голода 45 миллионов человек.