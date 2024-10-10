Экологи сообщили о катастрофическом сокращении численности диких животных

На Земле происходит «катастрофическое сокращение» численности диких животных. За последние 50 лет их общая популяция сократилась почти вчетверо — на 73%. Об этом говорится в докладе Living Planet Report 2024, представленном Всемирным фондом дикой природы (WWF).

Данные доклада основаны на наблюдениях за 35 тысячами популяций более чем пяти тысяч видов птиц, рыб, млекопитающих, рептилий и земноводных. Авторы отмечают, что сильнее всего пострадали обитатели пресных водоемов. Их численность в период с 1970 по 2020 год сократилась на 80%. Следом идут виды, обитающие на суше, — они потеряли 69% популяции. Морская жизнь сократилась на 59%.

При этом в Южной Америке и в Карибском бассейне сокращение численности диких животных составило 95%, в Африке — 76%, а в Азии — 60%. Авторы доклада отмечают, что в Европе и Центральной Азии сокращение составило 35%, а в Северной Америке — 39%, но, по их словам, это связано с тем, что дикая природа там серьезно пострадала из-за человеческой деятельности до 1970 года.

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При этом популяция некоторых видов немного увеличилась благодаря действиям по их охране и восстановлению численности. Например, популяция горных горилл в горах Вирунга в Восточной Африке увеличивалась примерно на 3% в год в период с 2010 по 2016 год.

В докладе говорится, что наибольшей угрозой для дикой природы является деградация и утрата среды обитания, за которой следуют чрезмерная эксплуатация, болезни, изменение климата и загрязнение окружающей среды.

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Авторы документа предупреждают, что многие виды приблизились к границе, за которой их численности будет недостаточно для выполнения глобальной функции. Так, например, гибель коралловых рифов лишает среды обитания другие виды морской жизни, а также лишает защиты от штормовых волн побережья, где обитают сотни миллионов человек.

Авторы доклада подчеркивают, что мир быстро приближается к необратимым переломным моментам, в то время как усилия по защите дикой природы и снижению ущерба экологии оказываются недостаточными.



