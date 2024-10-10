EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Экологи сообщили о катастрофическом сокращении численности диких животных

2 минуты чтения 10.10.2024

На Земле происходит «катастрофическое сокращение» численности диких животных. За последние 50 лет их общая популяция сократилась почти вчетверо — на 73%. Об этом говорится в докладе Living Planet Report 2024, представленном Всемирным фондом дикой природы (WWF).

Данные доклада основаны на наблюдениях за 35 тысячами популяций более чем пяти тысяч видов птиц, рыб, млекопитающих, рептилий и земноводных. Авторы отмечают, что сильнее всего пострадали обитатели пресных водоемов. Их численность в период с 1970 по 2020 год сократилась на 80%. Следом идут виды, обитающие на суше, — они потеряли 69% популяции. Морская жизнь сократилась на 59%.

При этом в Южной Америке и в Карибском бассейне сокращение численности диких животных составило 95%, в Африке — 76%, а в Азии — 60%. Авторы доклада отмечают, что в Европе и Центральной Азии сокращение составило 35%, а в Северной Америке — 39%, но, по их словам, это связано с тем, что дикая природа там серьезно пострадала из-за человеческой деятельности до 1970 года.

Я похоронил своего девятилетнего сына
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
Общество30 минут чтения

При этом популяция некоторых видов немного увеличилась благодаря действиям по их охране и восстановлению численности. Например, популяция горных горилл в горах Вирунга в Восточной Африке увеличивалась примерно на 3% в год в период с 2010 по 2016 год.

В докладе говорится, что наибольшей угрозой для дикой природы является деградация и утрата среды обитания, за которой следуют чрезмерная эксплуатация, болезни, изменение климата и загрязнение окружающей среды.

«Мышцу счастья» можно натренировать
«Мышцу счастья» можно натренировать
Шесть простых упражнений, чтобы почувствовать себя лучше при тревоге и депрессии
Мир5 минут чтения

Авторы документа предупреждают, что многие виды приблизились к границе, за которой их численности будет недостаточно для выполнения глобальной функции. Так, например, гибель коралловых рифов лишает среды обитания другие виды морской жизни, а также лишает защиты от штормовых волн побережья, где обитают сотни миллионов человек. 

Авторы доклада подчеркивают, что мир быстро приближается к необратимым переломным моментам, в то время как усилия по защите дикой природы и снижению ущерба экологии оказываются недостаточными.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Пожилая пара добилась возможности использовать сперму погибшего сына для рождения внука 
Мир
Пожилая пара добилась возможности использовать сперму погибшего сына для рождения внука 
Несколько лет они судились с властями и клиникой и добились победы
4 минуты чтения
Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
30 минут чтения
«Мышцу счастья» можно натренировать
Мир
«Мышцу счастья» можно натренировать
Шесть простых упражнений, чтобы почувствовать себя лучше при тревоге и депрессии
5 минут чтения
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Общество
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Я боюсь не добиться успеха, а времени остается все меньше
16 минут чтения
«Американская мечта» все еще недоступна
Мир
«Американская мечта» все еще недоступна
Среднестатистический американец не сможет воплотить ее, даже сложив свои доходы за всю жизнь
6 минут чтения
«Приспусти бретельки, расслабься, это искусство»
Общество
«Приспусти бретельки, расслабься, это искусство»
Астраханский фотограф больше 10 лет домогался моделей. Он звал на съемку даже 11-летних девочек
14 минут чтения