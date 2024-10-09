В США миллионы людей покидают свои дома в ожидании сильнейшего за 100 лет урагана 

Власти американского штата Флорида призвали эвакуироваться более 5,5 миллиона человек из-за приближающегося мощнейшего урагана максимальной пятой категории «Милтон». Это одна из крупнейший эвакуаций в истории штата, пишет газета New York Times.

Шторм «Милтон» приближается к западному побережью Флориды. Как ожидается, 9 октября он накроет густонаселенный залив Тампа, где живут более 3,3 миллиона человек. В Национальной метеорологической службе США заявили, что, если ветер не переменится, то этот ураган может стать «худшим в истории Флориды как минимум за 100 лет». Обязательную эвакуацию объявили в 12 прибрежных округах, остальным рекомендовали покинуть свои дома.

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«Милтон» движется со скоростью 14,5 км/ч, а порывы ветра достигают 287 км/ч, сообщили в Национальном центре США по отслеживанию ураганов (NHC). Эксперты, которых опросил Newsweek, считают что по силе этот ураган может достичь шестой несуществующей категории.

По прогнозам метеорологов, высота штормового прилива в наиболее уязвимых районах может достичь 4,5 метров — это уровень второго этажа. Кроме того, как отмечает Fox News, неубранный строительный мусор после урагана «Хелен», в результате которого погибли 277 человек, может усилить разрушающий эффект прилива — обломки зданий и мебели будут врезаться в строения.

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Эвакуация штата Флориды началась в понедельник. Там отменили более 1,5 тысячи рейсов, на дорогах образовались серьезные пробки, а на заправках начало заканчиваться топливо.

Из-за надвигающегося урагана «Милтон» президент США Джо Байден отменил свою поездку в Берлин, где 12 октября на американской авиабазе Рамштайн должна была состояться встреча союзников Украины. В частности, там должны были обсудить «план победы» президента Украины Владимира Зеленского и снятие ограничений на использования западных ракет для ударов по территории России. Позже стало известно, что встречу решили отложить. Новая дата пока не назначена, пишет Spiegel.