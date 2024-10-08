Два раненых морских ореха оказались способны сливаться в одну особь

Морские орехи способны при травмах срастаться друг с другом, объединяя нервную систему в единое целое. Исследователи, изучающие этот вид напоминающих медузу морских беспозвоночных, рассказали The Guardian, что сделали открытие после того, как заметили в лабораторном аквариуме существо необычной формы.

«Я был очень взволнован», — описал момент соавтор исследования, ученый Калифорнийского университета в Беркли Оскар Аренас.

В статье, опубликованной по итогам исследования в журнале Current Biology, команда ученых сообщила, что у необычной особи виднелось два «аборальных конца», то есть две спины, а также два рта. Подобного команда исследователей из Беркли никогда раньше не наблюдала, признался Аренас.

«Увиденное заставило нас задуматься: не является ли это результатом слияния двух отдельных особей», — сказал ученый. В тот же вечер команда взяла пару морских орехов, найденных в разных местах в разное время, и у каждой удалила часть тела сбоку. Затем пару оставили в аквариуме на ночь — положив в воду так, чтобы поврежденные участки соприкасались.

Эксперимент повторили несколько раз. Результаты показали, что в девяти из десяти случаев особи срослись, пишет The Guardian.

«Когда мы поняли, что можем раз за разом воспроизводить слияние особей, мы сократили время и в итоге обнаружили, что в чашке Петри слияние происходит в течение нескольких часов», — рассказал Аренас.

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Это не первый известный науке случай слияния ктенофор, к которым относят морских орехов. Однако проведенные эксперименты расширяют рамки подобных наблюдений, заявили ученые.

Среди прочего команда исследователей обнаружила, что при прощупывании одной стороны сросшегося существа обе особи дергались и сокращались — это говорит о слиянии нервных систем. Гипотеза об успешном создании единой нервной системы была подкреплена тем, что через час после сращивания особей их мышечные сокращения начали синхронизироваться. Эксперимент с участием шести слившихся пар показал: через два часа 95% сокращений в каждой паре были полностью синхронными.

Исследователи рассказали, что кормежка сросшейся особи в один из двух ртов флуоресцентно меченной пищей привела к распределению частичек еды по обеим пищеварительным системам. Однако переваренные отходы выводились из двух анусов несинхронно, отметили ученые.

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О нервной системе морских беспозвоночных известно очень мало, сказал журналистам Аренас. «Учитывая, что ктенофоры считаются прямыми потомками общих со всеми остальными животными предков, изучение работы их нервной системы крайне важно для понимания основных принципов функционирования нейронов», — заявил ученый. Представитель команды исследователей в разговоре с журналистами выразил надежду, что результаты экспериментов послужат углублению представлений «о пересадке и регенерации тканей, включая нервную систему».

Морские орехи, они же гребневики или мнемиопсисы, обитают в теплой морской воде и отличаются от медуз тем, что передвигаются при помощи расположенных по бокам тела гребных пластин. Это хищник, который питается зоопланктоном, икринками и личинками рыб и моллюсков. Морской орех ответственен за почти полное уничтожение популяции зоопланктона в Черном и Азовском морях в конце 1980-х годов. Попав позже в Каспийское море, морской орех уменьшил популяцию зоопланктона на 75%, приведя к сокращению популяции кильки и, по пищевой цепочке, тюленей и осетровых.