Нобелевскую премию по физике вручили за работу с нейросетями

Лауреатами Нобелевской премии по физике в этом году стали Джон Хопфилд и Джеффри Хинтон. Они получили награду за «основополагающие открытия и изобретения, обеспечивающие машинное обучение с помощью искусственных нейронных сетей».

На сайте Нобелевского комитета сообщается, что Джон Хопфилд создал ассоциативную память, которая может хранить и восстанавливать из данных изображения, а также другие типы шаблонов. Джеффри Хинтон использовал сеть, разработанную Хопфилдом, и нашел способ идентифицировать определенные элементы в изображениях.

У Земли могло быть кольцо, как у Сатурна Оно могло изменить жизнь на планете и повлиять на ледниковый период Мир 5 минут чтения

«Хотя компьютеры не умеют думать, машины теперь могут имитировать такие функции, как память и обучение. Лауреаты по физике этого года помогли сделать это возможным. Используя фундаментальные концепции и методы из физики, они разработали технологии, которые используют сетевые структуры для обработки информации», — подчеркнули в Нобелевском комитете.

С 1901 года Нобелевскую премию в области физики вручали 117 раз, а ее лауреатами стали 225 человек. В прошлом году награду присудили Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л’Улье за разработку «экспериментальных методов генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе».