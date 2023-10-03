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Нобелевскую премию по физике вручили за изучение природы света

13:20 • 03.10.2023

Нобелевскую премию по физике присудили ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краушу и Анн Л'Улье за изучение электронов и природы света. Об этом сообщили в Нобелевском комитете. 

На сайте премии отмечается, что ученые получили награду за «экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе».

В 2022 году Нобелевскую премию по физике получили Ален Аспе (Франция), Джон Ф. Клаузер и Антон Цайлингер за «эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике».

Накануне также стало известно, что Нобелевскую премию по медицине получили ученые Каталин Карико из Венгрии и Дрю Вайсман из США, которые помогли создать вакцину от коронавируса. 

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